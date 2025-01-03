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Posted 3 января, 17:07

Published 3 января, 17:07

Modified 3 января, 17:09

Updated 3 января, 17:09

В Ростовской области гремят фейерверки, а к жителям несутся скорые — итоги 3 января

В Ростовской области гремят фейерверки, а к жителям несутся скорые — итоги 3 января

3 января 2025, 17:07
Фото: шедеврум. В Ростовской области гремят фейерверки, а к жителям несутся скорые — итоги 3 января
Первые дни Нового года прошли насыщенно в Ростовской области. За сутки 3 января в небе над регионом запустили тысячи салютов и сбили четыре беспилотника. А кто-то в это время вызывал бригаду скорой помощи.

Воздушные цели

В ночь на 3 января сработала система ПВО (прим. — противовоздушной обороны). Над Ростовской областью перехватили четыре дрона. Часть из них сбили над Каменским районом, часть — над Усть-Донецким. К счастью, никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировали.

Жители Ростова в комментариях рассказали, что грохот было слышно, несмотря на расстояние в 100-200 километров

Праздничные взрывы

Несмотря на запрет врио губернатора Ростовской области на использование пиротехники, жители Ростовской области массово отмечают наступивший год фейерверками. В любое время суток грохот салюта можно услышать и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. При этом за первые сутки в Ростове составили всего два протокола в отношении нарушителей, когда яркие огни было видно из разных районов города почти всю ночь.

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Глава региона обратил внимание на то, что фейерверки продолжают активно запускать, и напомнил о запрете. Юрий Слюсарь попросил уважать защитников, которые оберегают от воздушной опасности, и не усложнять им работу.

В ответ местные жители удивились в комментариях, что нет никаких ограничений на продажу пиротехники. По мнению подписчиков, именно такие меры могли бы в корне решить проблему.

«Скорый» Новый год

По данным на 3 января, за скорой медпомощью обратились почти 3,5 тысячи раз. Причины, по которым вызывали медиков, не уточняются.

Всего на номер единой службы реагирования поступило больше 23 тысяч заявок. В том числе порядка тысячи потребовался выезд полицейских и около сотни — спасателей. При этом потушили 26 пожаров и спасли двух человек. По информации главы региона, это соответствует среднему значению по году.

— Значит все службы работают четко и слаженно, обеспечивая спокойствие и безопасность в регионе, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
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