В Ростовской области гремят фейерверки, а к жителям несутся скорые — итоги 3 января

Несмотря на запрет врио губернатора Ростовской области на использование пиротехники, жители Ростовской области массово отмечают наступивший год фейерверками. В любое время суток грохот салюта можно услышать и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. При этом за первые сутки в Ростове составили всего два протокола в отношении нарушителей, когда яркие огни было видно из разных районов города почти всю ночь.