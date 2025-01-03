Вандалы испортили новые «умные» остановки в Ростове

Posted 3 января, 18:20
Published 3 января, 18:20
Modified 3 января, 18:22
Updated 3 января, 18:22
По информации 1RND, «жертвой» стал остановочный комплекс рядом с ТРЦ «Горизонт», который на днях установили. Там на зеркальной металлической колонне оставили надпись граффити шрифтом. Вероятно, вандалы использовали краску из баллончиков.
Ранее власти Ростова заявили, что на улицах города появятся «умные» остановочные павильоны. Они будут оборудованы Wi-Fi, электронным табло с онлайн отслеживанием общественного транспорта и розетками. Их уже начали устанавливать. Всего планируют поставить 450 таких остановок. Это обойдется примерно в полмиллиарда рублей.