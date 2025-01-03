Вандалы испортили новые «умные» остановки в Ростове

Ранее власти Ростова заявили, что на улицах города появятся «умные» остановочные павильоны. Они будут оборудованы Wi-Fi, электронным табло с онлайн отслеживанием общественного транспорта и розетками. Их уже начали устанавливать. Всего планируют поставить 450 таких остановок. Это обойдется примерно в полмиллиарда рублей.