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Posted 3 января, 18:20

Published 3 января, 18:20

Modified 3 января, 18:22

Updated 3 января, 18:22

Вандалы испортили новые остановки в Ростове

Вандалы испортили новые «умные» остановки в Ростове

3 января 2025, 18:20
Фото: 1MI. Вандалы испортили новые остановки в Ростове
В Ростове неизвестные начали рисовать на новых остановках. Кадры вандализма 3 января опубликовали местные СМИ.

По информации 1RND, «жертвой» стал остановочный комплекс рядом с ТРЦ «Горизонт», который на днях установили. Там на зеркальной металлической колонне оставили надпись граффити шрифтом. Вероятно, вандалы использовали краску из баллончиков.

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Вандалы испортили новые «умные» остановки в Ростове
Вандалы испортили новые «умные» остановки в Ростове. Фото: 1RND

Ранее власти Ростова заявили, что на улицах города появятся «умные» остановочные павильоны. Они будут оборудованы Wi-Fi, электронным табло с онлайн отслеживанием общественного транспорта и розетками. Их уже начали устанавливать. Всего планируют поставить 450 таких остановок. Это обойдется примерно в полмиллиарда рублей.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Остановки#Ростов#Wi-Fi#Вандализм#Умные остановки
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