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Posted 4 января, 07:15

Published 4 января, 07:15

Modified 4 января, 07:17

Updated 4 января, 07:17

Число заключивших контракт с Минобороны дончан в 2024 году выросло вдвое

Число заключивших контракт с Минобороны дончан в 2024 году выросло вдвое

4 января 2025, 07:15
Фото: Изображение Midjourney. Число заключивших контракт с Минобороны дончан в 2024 году выросло вдвое
В недавно ушедшем 2024 году в два раза увеличилось число жителей Ростовской области, заключивших контракт на военную службу с Минобороны РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

С января по декабрь 2024 года добровольцы Ростовской области ежедневно подписывали контракт на службу. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число граждан, которые заключили договор, увеличилось в два раза.

Во многом привлечению людей на военную службу способствуют: разъяснительная и агитационная работа с населением, различные социальные льготы и гарантии, предоставление жилья и статуса ветерана боевых действий, а также многое другое.

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Добавим, что контракты подписывают не только те, кто уже имеет военный опыт, но и те, кто в первый раз решил связать свою жизнь с этим делом.

До этого стало известно, что срочникам из Ростовской области будут платить один миллион за контракт с Минобороны.

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