Число заключивших контракт с Минобороны дончан в 2024 году выросло вдвое

Posted 4 января, 07:15
Published 4 января, 07:15
Modified 4 января, 07:17
Updated 4 января, 07:17
С января по декабрь 2024 года добровольцы Ростовской области ежедневно подписывали контракт на службу. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число граждан, которые заключили договор, увеличилось в два раза.
Во многом привлечению людей на военную службу способствуют: разъяснительная и агитационная работа с населением, различные социальные льготы и гарантии, предоставление жилья и статуса ветерана боевых действий, а также многое другое.
Добавим, что контракты подписывают не только те, кто уже имеет военный опыт, но и те, кто в первый раз решил связать свою жизнь с этим делом.
До этого стало известно, что срочникам из Ростовской области будут платить один миллион за контракт с Минобороны.