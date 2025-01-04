Хинштейн пообещал курскому волонтеру вернуть машину, отобранную под Ростовом

Напомним, что волонтер Андрей Лямцев вез на личном авто гумпомощь военным на СВО, однако транспортное средство сломалось под Ростовом-на-Дону. Через интернет он вызвал эвакуатор и договорился о том, что его машину отвезут в СТО за 23 тысячи рублей. Однако сломанный микроавтобус отвезли на частную стоянку и предъявили за это счет в 84 тысячи рублей. После того как волонтер отказался платить, на него напали и избили.