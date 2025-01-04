Хинштейн пообещал курскому волонтеру вернуть машину, отобранную под Ростовом

Posted 4 января, 17:47
Published 4 января, 17:47
Modified 4 января, 17:49
Updated 4 января, 17:49
Напомним, что волонтер Андрей Лямцев вез на личном авто гумпомощь военным на СВО, однако транспортное средство сломалось под Ростовом-на-Дону. Через интернет он вызвал эвакуатор и договорился о том, что его машину отвезут в СТО за 23 тысячи рублей. Однако сломанный микроавтобус отвезли на частную стоянку и предъявили за это счет в 84 тысячи рублей. После того как волонтер отказался платить, на него напали и избили.
Хинштейн ознакомился с возмутительным инцидентом и пообещал, что в ближайшие часы Лямцеву вернут машину.
«Прочел о возмутительной ситуации… Сразу после этого связался с прокурором Ростовской области Романом Прасковым. В ближайшие часы машину Андрею вернут…», — написал врио губернатора Курской области.
До этого стало известно, что в 2025 году в Ростове повысят тариф на эвакуацию машин.