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Posted 4 января, 17:47

Published 4 января, 17:47

Modified 4 января, 17:49

Updated 4 января, 17:49

Хинштейн пообещал курскому волонтеру вернуть машину, отобранную под Ростовом

Хинштейн пообещал курскому волонтеру вернуть машину, отобранную под Ростовом

4 января 2025, 17:47
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна. Хинштейн пообещал курскому волонтеру вернуть машину, отобранную под Ростовом
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в курсе инцидента, который произошел под Ростовом с волонтером, перевозившим гумпомощь на СВО. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале.

Напомним, что волонтер Андрей Лямцев вез на личном авто гумпомощь военным на СВО, однако транспортное средство сломалось под Ростовом-на-Дону. Через интернет он вызвал эвакуатор и договорился о том, что его машину отвезут в СТО за 23 тысячи рублей. Однако сломанный микроавтобус отвезли на частную стоянку и предъявили за это счет в 84 тысячи рублей. После того как волонтер отказался платить, на него напали и избили.

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Хинштейн ознакомился с возмутительным инцидентом и пообещал, что в ближайшие часы Лямцеву вернут машину.

«Прочел о возмутительной ситуации… Сразу после этого связался с прокурором Ростовской области Романом Прасковым. В ближайшие часы машину Андрею вернут…», — написал врио губернатора Курской области.

До этого стало известно, что в 2025 году в Ростове повысят тариф на эвакуацию машин.

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