Итоги субботы: в Ростове-на-Дону выключают свет и ограничивают движение

С 16 января начнутся работы на подземных коммуникациях. В связи с этим автомобилям будет закрыт проезд по подъездной дороге к жилому комплексу по улице Совхозной, 32А на отрезке от дома №1 до здания № 63. Такое же ограничение будет действовать по улице Прогулочной на участке от строения №1 до улицы Шаповалова, и по Шаповалова на отрезке от Прогулочной до Литовской и далее по Литовской на участке от Шаповалова до Эстафетной. Оба ограничения будут актуальны до 30 апреля.