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Posted 4 января, 17:06

Published 4 января, 17:06

Modified 4 января, 17:08

Updated 4 января, 17:08

Итоги субботы: в Ростове-на-Дону выключают свет и ограничивают движение

Итоги субботы: в Ростове-на-Дону выключают свет и ограничивают движение

4 января 2025, 17:06
Фото: Шедеврум. Итоги субботы: в Ростове-на-Дону выключают свет и ограничивают движение
В Ростове-на-Дону водителей ждут массовые ограничения движения в январе, также центр города сидит без света в новогодние каникулы, а синоптики рассказали о том, что накануне Рождества в донской столице ударит мороз до -5 градусов.

Ограничения для водителей

С 14 по 18 января в Ростове-на-Дону начнут действовать сразу пять ограничений и запретов для транспортных средств. Так, с 14 января вступит в силу ограничение скорости на улице Планетной на участке от переулка Космического до улицы Добровольского. Оно продлится до конца работ по переустановке остановки «Покровский храм» — до 27 февраля. Также с 14 января водители не смогут останавливаться и осуществлять стоянку вдоль здания №40А по проспекту Михаила Нагибина.

С 16 января начнутся работы на подземных коммуникациях. В связи с этим автомобилям будет закрыт проезд по подъездной дороге к жилому комплексу по улице Совхозной, 32А на отрезке от дома №1 до здания № 63. Такое же ограничение будет действовать по улице Прогулочной на участке от строения №1 до улицы Шаповалова, и по Шаповалова на отрезке от Прогулочной до Литовской и далее по Литовской на участке от Шаповалова до Эстафетной. Оба ограничения будут актуальны до 30 апреля.

Кроме того, с 18 января в городе изменится схема организации движения, так как будет введен запрет на стоянку авто по южной и северной стороне улицы Песчаной, а именно на участке от строения №23 до здания №14. Запрет будет действовать только в рабочие дни с 08.00 до 20.00 мск.

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Отсутствие электроснабжения

Утром в субботу, 4 января, в Ростове-на-Дону произошло техническое нарушение в сети шесть киловольт. Сбой обесточил сразу 17 улиц города: Социалистическая, Петровская, Береговая, Седова, Нижнебульварная, Набережная, Ульяновская, Обороны, Станиславского, Тургеневская, Шаумяна, Большая Садовая, Темерницкая, а также переулки Университетский, Семашко, Кольцовский и проспект Ворошиловский.

Напомним, что подачу энергоснабжения обещали восстановить в течение одного часа.

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Предрождественские морозы

В субботу, 4 января, в Ростове-на-Дону прошел сильный дождь. В течение суток температура воздуха еще будет колебаться от 0 до +8 градусов Цельсия.

В воскресенье, 5 января, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Днем температура воздуха составит -1 градус, а ночью — упадет до -4 градусов. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Понедельник, 6 января, будет холодным и зимним. Днем и вечером столбики термометров покажут до -2 градусов, а ночью и утром — до -5 градусов. При этом скорость ветра составит всего 5 метров в секунду.

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