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Posted 4 января, 10:02

Published 4 января, 10:02

Modified 4 января, 16:28

Updated 4 января, 16:28

Картофель подорожал в два раза на один год в Ростовской области

Картофель подорожал в два раза за один год в Ростовской области

4 января 2025, 10:02
Фото: 1MI. Картофель подорожал в два раза на один год в Ростовской области
За год средняя стоимость одного килограмма картофеля в Ростовской области подскочила в два раза, информирует Ростовстат.

По данным ведомства, в декабре 2024 года один килограмм картошки в Ростовской области в среднем стоил 57,68 рубля. А еще в конце 2023 года ее можно было взять примерно за 29,18 рубля. Прирост составил 97,6%.

Теперь самый дешевый картофель можно найти в Миллерово. Там килограмм корнеплода в среднем продают за 51,36 рубля. При этом в декабре 2023 года его можно было купить за 25,61 рубля.

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Самые высокие цены на картошку зафиксированы в Ростове-на-Дону. Здесь ее можно приобрести в среднем за 59 рублей за килограмм. В конце 2023 года самая невыгодная стоимость была замечена в Таганроге — 31,53 рубля.

До этого RostovGazeta рассказала, что цены на сыр взлетели на 18% за год в Ростовской области.

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