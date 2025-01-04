Картофель подорожал в два раза за один год в Ростовской области

Posted 4 января, 10:02
Published 4 января, 10:02
Modified 4 января, 16:28
Updated 4 января, 16:28
По данным ведомства, в декабре 2024 года один килограмм картошки в Ростовской области в среднем стоил 57,68 рубля. А еще в конце 2023 года ее можно было взять примерно за 29,18 рубля. Прирост составил 97,6%.
Теперь самый дешевый картофель можно найти в Миллерово. Там килограмм корнеплода в среднем продают за 51,36 рубля. При этом в декабре 2023 года его можно было купить за 25,61 рубля.
Самые высокие цены на картошку зафиксированы в Ростове-на-Дону. Здесь ее можно приобрести в среднем за 59 рублей за килограмм. В конце 2023 года самая невыгодная стоимость была замечена в Таганроге — 31,53 рубля.
До этого RostovGazeta рассказала, что цены на сыр взлетели на 18% за год в Ростовской области.