Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 4 января, 13:58
Published 4 января, 13:58
Modified 4 января, 14:00
Updated 4 января, 14:00
Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, которые продержатся в течение всей субботы, 4 января. Минусовая температура принесет в регион мокрый снег и дождь.
Мокрый снег может уменьшить сцепление колес с дорогой, что может быть опасно для участников движения. Водителям нужно помнить, что из-за осадков увеличивается тормозной путь и ухудшается управляемость авто.
До этого метеорологи предупредили жителей Ростова-на-Дону о том, что накануне Рождества в городе ударит мороз до -5 градусов Цельсия. Подробный прогноз погоды читайте в материале RostovGazeta.