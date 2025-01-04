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Posted 4 января, 13:58

Published 4 января, 13:58

Modified 4 января, 14:00

Updated 4 января, 14:00

Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

4 января 2025, 13:58
Фото: 1MI. Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
До конца суток на некоторых участках автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается мокрый снег, сообщает телеграм-канал «Автодор».

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, которые продержатся в течение всей субботы, 4 января. Минусовая температура принесет в регион мокрый снег и дождь.

Мокрый снег может уменьшить сцепление колес с дорогой, что может быть опасно для участников движения. Водителям нужно помнить, что из-за осадков увеличивается тормозной путь и ухудшается управляемость авто.

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До этого метеорологи предупредили жителей Ростова-на-Дону о том, что накануне Рождества в городе ударит мороз до -5 градусов Цельсия. Подробный прогноз погоды читайте в материале RostovGazeta.

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