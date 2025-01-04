Мощная магнитная буря накрыла Ростов-на-Дону. Сколько она продлится?

Posted 4 января, 09:43
Published 4 января, 09:43
Modified 4 января, 09:45
Updated 4 января, 09:45
Первая волна началась в субботу, 4 января, около 09.00 мск. Солнечная активность резко возросла и достигла пяти баллов из девяти возможных. Затем примерно в 15.00 мск магнитная буря уровня G1 пойдет на спад. К 18.00 мск магнитосфера полностью успокоится.
В воскресенье, 5 января, магнитная буря начнется около 06.00 мск и продлится примерно до 12.00 мск. В этот день есть вероятность возникновения геомагнитного шторма — 15%.
Добавим, что ростовчанам в эти дни рекомендуется избегать перенапряжений и стрессов, чтобы не испытывать проблем с самочувствием.
Ранее синоптики сообщили о том, что накануне Рождества в Ростове-на-Дону ударит мороз до -5 градусов.