Мощная магнитная буря накрыла Ростов-на-Дону. Сколько она продлится?

Первая волна началась в субботу, 4 января, около 09.00 мск. Солнечная активность резко возросла и достигла пяти баллов из девяти возможных. Затем примерно в 15.00 мск магнитная буря уровня G1 пойдет на спад. К 18.00 мск магнитосфера полностью успокоится.