Накануне Рождества в Ростове-на-Дону ударит мороз до -5 градусов

А вот уже в понедельник, 6 января, в Ростов-на-Дону придется зимняя погода. Днем и вечером синоптики обещают до -2 градусов, а ночью и утром — до -5 градусов. Однако холод не будет подкрепляться сильным ветром. В этот день скорость порывов достигнет 5 метров в секунду.