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Posted 4 января, 06:53

Published 4 января, 06:53

Modified 4 января, 06:55

Updated 4 января, 06:55

Резкое похолодание до -5 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

Накануне Рождества в Ростове-на-Дону ударит мороз до -5 градусов

4 января 2025, 06:53
Фото: Изображение Midjourney. Резкое похолодание до -5 градусов ожидается в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начался период резких температурных перепадов. На предстоящей неделе в городе похолодает до -5 градусов Цельсия, сообщают синоптики.

Так, в субботу, 4 января, ожидается теплая, но дождливая погода. Днем воздух прогреется сразу до +8 градусов, а ночью — охладится до 0 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Утром начнется ливень и продлится до самого вечера. Всего выпадет около 5,8 миллиметра осадков.

Воскресенье, 5 января, будет облачный днем с прояснениями. В дневное время температура не поднимется выше -1 градуса, а в ночное — упадет до -4 градусов. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Ливни и минусовая температура накроют Ростов-на-Дону в январе
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А вот уже в понедельник, 6 января, в Ростов-на-Дону придется зимняя погода. Днем и вечером синоптики обещают до -2 градусов, а ночью и утром — до -5 градусов. Однако холод не будет подкрепляться сильным ветром. В этот день скорость порывов достигнет 5 метров в секунду.

Ранее стало известно, что температурные качели накроют Ростовскую область на Рождество.

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