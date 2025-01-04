Накануне Рождества в Ростове-на-Дону ударит мороз до -5 градусов

Posted 4 января, 06:53
Published 4 января, 06:53
Modified 4 января, 06:55
Updated 4 января, 06:55
Так, в субботу, 4 января, ожидается теплая, но дождливая погода. Днем воздух прогреется сразу до +8 градусов, а ночью — охладится до 0 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Утром начнется ливень и продлится до самого вечера. Всего выпадет около 5,8 миллиметра осадков.
Воскресенье, 5 января, будет облачный днем с прояснениями. В дневное время температура не поднимется выше -1 градуса, а в ночное — упадет до -4 градусов. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Осадков не ожидается.
А вот уже в понедельник, 6 января, в Ростов-на-Дону придется зимняя погода. Днем и вечером синоптики обещают до -2 градусов, а ночью и утром — до -5 градусов. Однако холод не будет подкрепляться сильным ветром. В этот день скорость порывов достигнет 5 метров в секунду.
Ранее стало известно, что температурные качели накроют Ростовскую область на Рождество.