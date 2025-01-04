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Posted 4 января, 16:15

Published 4 января, 16:15

Modified 4 января, 16:17

Updated 4 января, 16:17

Названы города в Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо

Названы города Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо

4 января 2025, 16:15
Фото: 1MI. Названы города в Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо
Ростовстат опубликовал исследование, из которого следует, что в Миллерово, Шахтах и Ростове-на-Дону чаще всего можно найти мясо по самым выгодным ценам.

Так, самую дешевую свинину можно найти в Ростове-на-Дону — 370,88 рубля. А в Сальске она наоборот дороже — в среднем 403,73 рубля.

Хорошую и недорогую говядину можно приобрести в Шахтах. Там она стоит в среднем 548,71 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону ее цена составляет примерно 576,61 рубля, а Таганроге — аж 607,20 рубля.

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Курятину рекомендуется брать в Миллерово — 190,84 рубля. В Ростове-на-Дону ее в среднем продают за 212,23 рубля за килограмм, а в Таганроге — уже за 215,51 рубля.

Баранину лучше покупать в Миллерово. Там ее можно найти за 714,46 рубля. В Ростове и Шахтах ее продают по самой высокой цене — 772,06 и 777,01 рубля соответственно.

До этого ценники на бензин перевалили за 79 рублей за литр в Ростовской области.

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