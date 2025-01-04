Названы города Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо

Posted 4 января, 16:15
Published 4 января, 16:15
Modified 4 января, 16:17
Updated 4 января, 16:17
Так, самую дешевую свинину можно найти в Ростове-на-Дону — 370,88 рубля. А в Сальске она наоборот дороже — в среднем 403,73 рубля.
Хорошую и недорогую говядину можно приобрести в Шахтах. Там она стоит в среднем 548,71 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону ее цена составляет примерно 576,61 рубля, а Таганроге — аж 607,20 рубля.
Курятину рекомендуется брать в Миллерово — 190,84 рубля. В Ростове-на-Дону ее в среднем продают за 212,23 рубля за килограмм, а в Таганроге — уже за 215,51 рубля.
Баранину лучше покупать в Миллерово. Там ее можно найти за 714,46 рубля. В Ростове и Шахтах ее продают по самой высокой цене — 772,06 и 777,01 рубля соответственно.
До этого ценники на бензин перевалили за 79 рублей за литр в Ростовской области.