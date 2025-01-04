Полиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтера

Напомним, что в полицию Ростова-на-Дону обратился волонтер Андрей Лямцев из Курской области, у которого эвакуторщики вымогали деньги. Дело в том, что мужчина перевозил гумпомощь для военных в зону СВО, но в пути у него сломался автомобиль. Он решил воспользоваться услугами эвакуатора, который должен был отвести транспортное средство на СТО за 23 тысячи рублей.