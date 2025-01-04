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Posted 4 января, 18:28

Published 4 января, 18:28

Modified 4 января, 18:30

Updated 4 января, 18:30

Полиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтера

Полиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтера

4 января 2025, 18:28
Фото: Изображение Midjourney. Полиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтера
Сотрудники донской полиции прибыли на частую парковку, на которую увезли микроавтобус волонтера из Курской области, перевозившего гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что в полицию Ростова-на-Дону обратился волонтер Андрей Лямцев из Курской области, у которого эвакуторщики вымогали деньги. Дело в том, что мужчина перевозил гумпомощь для военных в зону СВО, но в пути у него сломался автомобиль. Он решил воспользоваться услугами эвакуатора, который должен был отвести транспортное средство на СТО за 23 тысячи рублей.

Однако машина оказалась на частной стоянке, и за это у волонтера требовали 84 тысячи рублей. Позже обманщики повредили авто и избили его владельца. При этом Лямцев утверждает, что три раза обращался в правоохранительные органы, но ему отказывали в помощи.

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Обращение волонтера поступило в дежурную часть Отдела полиции №5 Управления МВД России по Ростову-на-Дону. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство».

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее прокуратура начала проверку после кражи авто у курского волонтера в Ростовской области.

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