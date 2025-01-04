Полиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтера

Posted 4 января, 18:28
Published 4 января, 18:28
Modified 4 января, 18:30
Updated 4 января, 18:30
Напомним, что в полицию Ростова-на-Дону обратился волонтер Андрей Лямцев из Курской области, у которого эвакуторщики вымогали деньги. Дело в том, что мужчина перевозил гумпомощь для военных в зону СВО, но в пути у него сломался автомобиль. Он решил воспользоваться услугами эвакуатора, который должен был отвести транспортное средство на СТО за 23 тысячи рублей.
Однако машина оказалась на частной стоянке, и за это у волонтера требовали 84 тысячи рублей. Позже обманщики повредили авто и избили его владельца. При этом Лямцев утверждает, что три раза обращался в правоохранительные органы, но ему отказывали в помощи.
Обращение волонтера поступило в дежурную часть Отдела полиции №5 Управления МВД России по Ростову-на-Дону. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство».
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее прокуратура начала проверку после кражи авто у курского волонтера в Ростовской области.