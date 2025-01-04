Прокуратура начала проверку после кражи авто у курского волонтера в Ростове

Posted 4 января, 17:55
Published 4 января, 17:55
Modified 4 января, 17:57
Updated 4 января, 17:57
Инцидент произошел 2 января. Накануне Андрей Лямцев развозил бойцам на СВО подарки и маскировочные сети. А после решил отправиться в Архыз, чтобы отдохнуть. В 100 километрах от Ростове его микроавтобус сломался, и мужчина вызвал эвакуатор.
В соцсетях он нашел телефон экстренного эвакуатора и договорился, чтоб за 23 тысячи рублей его авто отвезли на станцию техобслуживания. Но вместо этого машина оказалась на стоянке на левом берегу в Ростове, где Андрею предъявили счёт на 84 тысячи рублей.
Когда волонтер отказался отдавать такую сумму, микроавтобус заблокировали другим транспортом. В полиции Андрею якобы не помогли. И мужчине пришлось жить в неисправном авто на стоянке. Через соцсети он обратился за помощью к властям Ростовской и Курской областей. Теперь на Дону прокуратура проверит информацию о нарушении прав волонтера.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве.