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Posted 4 января, 17:55

Published 4 января, 17:55

Modified 4 января, 17:57

Updated 4 января, 17:57

Прокуратура начала проверку после кражи авто у курского волонтера в Ростове

Прокуратура начала проверку после кражи авто у курского волонтера в Ростове

4 января 2025, 17:55
Фото: 1MI. Прокуратура начала проверку после кражи авто у курского волонтера в Ростове
По информации в соцсетях, в Ростовской области машину волонтера из Курска эвакуировали за 80 тысяч рублей. О возможном нарушении его прав сообщили в донской прокуратуре.

Инцидент произошел 2 января. Накануне Андрей Лямцев развозил бойцам на СВО подарки и маскировочные сети. А после решил отправиться в Архыз, чтобы отдохнуть. В 100 километрах от Ростове его микроавтобус сломался, и мужчина вызвал эвакуатор.

В соцсетях он нашел телефон экстренного эвакуатора и договорился, чтоб за 23 тысячи рублей его авто отвезли на станцию техобслуживания. Но вместо этого машина оказалась на стоянке на левом берегу в Ростове, где Андрею предъявили счёт на 84 тысячи рублей.

Когда волонтер отказался отдавать такую сумму, микроавтобус заблокировали другим транспортом. В полиции Андрею якобы не помогли. И мужчине пришлось жить в неисправном авто на стоянке. Через соцсети он обратился за помощью к властям Ростовской и Курской областей. Теперь на Дону прокуратура проверит информацию о нарушении прав волонтера.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Прокуратура#Волонтер#СВО#Полиция#Уголовное дело#Маскировочные сети#Курск
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