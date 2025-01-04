Прокуратура начала проверку после кражи авто у курского волонтера в Ростове

В соцсетях он нашел телефон экстренного эвакуатора и договорился, чтоб за 23 тысячи рублей его авто отвезли на станцию техобслуживания. Но вместо этого машина оказалась на стоянке на левом берегу в Ростове, где Андрею предъявили счёт на 84 тысячи рублей.