Работу общественного транспорта продлят на Рождество в Ростове-на-Дону

Posted 4 января, 11:27
Published 4 января, 11:27
Modified 4 января, 11:29
Updated 4 января, 11:29
На следующей неделе состоится один из главных христианский праздников — Рождество Христова. В Ростове-на-Дону по традиции пройдут торжественные богослужения во всех 56 храмах города. Однако главная рождественская служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
Празднование начинается в ночь на 7 января. И чтобы ростовчане смогли попасть в храм и спокойно добраться домой, работа общественного транспорта будет продлена. Автобусы будут курсировать по городу до трех часов ночи.
Также в рождественскую ночь будет усилена безопасность. Помимо полицейских улицы будут патрулировать наряды казачьей и народной дружины.
До этого RostovGazeta сообщила о том, что водителей в Ростове-на-Дону ждут массовые ограничения движения в январе.