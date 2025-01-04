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Posted 4 января, 11:27

Published 4 января, 11:27

Modified 4 января, 11:29

Updated 4 января, 11:29

Работу общественного транспорта продлят на Рождество в Ростове-на-Дону

Работу общественного транспорта продлят на Рождество в Ростове-на-Дону

4 января 2025, 11:27
Фото: 1MI. Работу общественного транспорта продлят на Рождество в Ростове-на-Дону
В ночь на 7 января в Ростове-на-Дону пройдет празднование Рождества Христова. В связи с этим работа автобусов будет продлена, информирует глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

На следующей неделе состоится один из главных христианский праздников — Рождество Христова. В Ростове-на-Дону по традиции пройдут торжественные богослужения во всех 56 храмах города. Однако главная рождественская служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Празднование начинается в ночь на 7 января. И чтобы ростовчане смогли попасть в храм и спокойно добраться домой, работа общественного транспорта будет продлена. Автобусы будут курсировать по городу до трех часов ночи.

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Также в рождественскую ночь будет усилена безопасность. Помимо полицейских улицы будут патрулировать наряды казачьей и народной дружины.

До этого RostovGazeta сообщила о том, что водителей в Ростове-на-Дону ждут массовые ограничения движения в январе.

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