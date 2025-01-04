rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 16:15

Published 4 января, 16:15

Modified 4 января, 16:17

Updated 4 января, 16:17

Дом с гостями вспыхнул в Ростовской области

Сильный пожар испортил праздничный прием гостей в Ростовской области

4 января 2025, 16:15
Фото: Изображение Midjourney. Дом с гостями вспыхнул в Ростовской области
В Ростовской области загорелась кровля частного дома. В момент происшествия в помещении находились домовладельцы и гости, сообщает МЧС России по региону.

ЧП произошло в частном доме хутора Коса Азовского района. Хозяева дачи пригласили знакомых к себе в гости и устроили посиделки. Однако застолье внезапно прервалось, когда в доме вырубилось электричество.

Чтобы выяснить в чем дело, люди поспешили выйти на улицу. Оказалось, что верхняя часть крыши уже во всю горит. Огонь быстро охватил 30 квадратных метров территории.

Пенсионерка с Альцгеймером сожгла свой дом в Ростовской области и погибла
Узнать подробнее

На место случившегося приехали 12 спасателей на трех единицах спецтехники. Пламя потушили, а позже стало известно, что пожар начался из-за неисправности дымохода.

Добавим, что в огне никто не пострадал, однако крышу дома придется полностью восстанавливать.

До этого в Ростовской области посреди ночи сгорела шашлычная.

Читайте также:
Возле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобиль«Она сейчас рванет!»: появились кадры полыхающей фуры на Западном шоссе у БатайскаДвухэтажный дом сгорел из-за фена в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Пожар#Спасатели#Огонь#Крыша#Происшествия#Частные дома
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика