Сильный пожар испортил праздничный прием гостей в Ростовской области

Posted 4 января, 16:15
Published 4 января, 16:15
Modified 4 января, 16:17
Updated 4 января, 16:17
ЧП произошло в частном доме хутора Коса Азовского района. Хозяева дачи пригласили знакомых к себе в гости и устроили посиделки. Однако застолье внезапно прервалось, когда в доме вырубилось электричество.
Чтобы выяснить в чем дело, люди поспешили выйти на улицу. Оказалось, что верхняя часть крыши уже во всю горит. Огонь быстро охватил 30 квадратных метров территории.
На место случившегося приехали 12 спасателей на трех единицах спецтехники. Пламя потушили, а позже стало известно, что пожар начался из-за неисправности дымохода.
Добавим, что в огне никто не пострадал, однако крышу дома придется полностью восстанавливать.
До этого в Ростовской области посреди ночи сгорела шашлычная.