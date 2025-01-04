Центр Ростова-на-Дону остался без света в новогодние каникулы. Что случилось?

Технологическое нарушение в сети шесть киловольт произошло утром в субботу, 4 января, в Ростове-на-Дону. Из-за сбоя без электроснабжения остались 17 улиц: Социалистическая, Петровская, Береговая, Седова, Нижнебульварная, Набережная, Ульяновская, Обороны, Станиславского, Тургеневская, Шаумяна, Большая Садовая, Темерницкая, а также переулки Университетский, Семашко, Кольцовский и проспект Ворошиловский.