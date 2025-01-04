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Posted 4 января, 07:50

Published 4 января, 07:50

Modified 4 января, 07:52

Updated 4 января, 07:52

Центр Ростова-на-Дону остался без света в новогодние каникулы

Центр Ростова-на-Дону остался без света в новогодние каникулы. Что случилось?

4 января 2025, 07:50
Фото: Изображение Midjourney. Центр Ростова-на-Дону остался без света в новогодние каникулы

Центр Ростова-на-Дону остался без света в новогодние каникулы

В Ростове-на-Дону произошло технарушение в сети, что привело к отключению света на 17 улицах в центре, сообщает телеграм-канал компании «Донэнерго».

Технологическое нарушение в сети шесть киловольт произошло утром в субботу, 4 января, в Ростове-на-Дону. Из-за сбоя без электроснабжения остались 17 улиц: Социалистическая, Петровская, Береговая, Седова, Нижнебульварная, Набережная, Ульяновская, Обороны, Станиславского, Тургеневская, Шаумяна, Большая Садовая, Темерницкая, а также переулки Университетский, Семашко, Кольцовский и проспект Ворошиловский.

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Добавим, что восстановительные работы уже проводятся. Свет обещают вернуть в течение часа.

До этого прокуратура организовала проверку в затопленном поселке в Ростовской области.

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