У перевозившего гумпомощь курского волонтера украли машину в Ростовской области

В социальных сетях появилась информация о том, что 2 января курский волонтер наткнулся на вероятных аферистов в Ростовской области, которые забрали у него машину. Дело в том, что Лямцев развозил гумпомощь для российских военных в зоне СВО. Во время очередного заезда у мужчины сломался автомобиль, и он нашел на сайте объявлений номер эвакуатора, который мог бы забрать его транспортное средство из-под Ростова.