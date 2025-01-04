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Posted 4 января, 17:18

Published 4 января, 17:18

Modified 4 января, 18:40

Updated 4 января, 18:40

У перевозившего гумпомощь курсого волонтера украли авто в Ростовской области

У перевозившего гумпомощь курского волонтера украли машину в Ростовской области

4 января 2025, 17:18
Фото: 1MI. У перевозившего гумпомощь курсого волонтера украли авто в Ростовской области
В донском регионе волонтер Андрей Лямцев из Курской области лишился личного автомобиля, на котором перевозил гуманитарную помощь на СВО, сообщил СМИ и телеграм-каналам сам волонтёр.

В социальных сетях появилась информация о том, что 2 января курский волонтер наткнулся на вероятных аферистов в Ростовской области, которые забрали у него машину. Дело в том, что Лямцев развозил гумпомощь для российских военных в зоне СВО. Во время очередного заезда у мужчины сломался автомобиль, и он нашел на сайте объявлений номер эвакуатора, который мог бы забрать его транспортное средство из-под Ростова.

Он дозвонился до специалиста и договорился отвести машину на СТО за 23 тысячи рублей. Однако авто отвезли на частную стоянку и потребовали 84 тысячи рублей за оказанные услуги. Лямцев отказался платить. И тогда злоумышленники заблокировали проезд в машине другими эвакуаторами. Груз, естественно, остался внутри авто.

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Мужчина начал звонить в полицию, но ему трижды отказали в помощи, ссылаясь на то, что они не имеют права заходить на частную территорию. Чуть позже работники эвакуатора сбросили машину на землю, чем сильно повредили ее. Водитель попытался остановить злоумышленников, но те окружили его, избили, прыснули перцовым баллончиком в глаза. Всего на него напало три человека.

Добавим, что по сведениям канала, Лямцев до сих пор находится в Ростовской области. Сам он думает, что наткнулся на опытных мошенников с проверенной схемой обмана. Волонтер отчаялся и обратился за помощью к главам Курской и Ростовской областей.

Ранее стало известно, что житель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП

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