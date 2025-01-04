Водителей в Ростове-на-Дону ждут массовые ограничения движения в январе

Posted 4 января, 10:12
Published 4 января, 10:12
Modified 4 января, 10:12
Updated 4 января, 10:12
Так, с 14 января рабочие будут заниматься переустановкой остановки «Покровский храм» в Ростове. В связи с этим по улице Планетной на участке от переулка Космического до улицы Добровольского будет действовать ограничение скорости. Оно продлится до 27 февраля.
Также с 14 января будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств вдоль строения №40А по проспекту Михаила Нагибина. Ограничение позволит улучшить организацию дорожного движения.
С 16 января из-за работ на подземных коммуникациях автомобили не смогут проехать по подъездной дороге к жилому комплексу по улице Совхозной, 32А на отрезке от дома №1 до здания № 63. Кроме того, ограничение будет действовать по улице Прогулочной на участке от строения №1 до улицы Шаповалова, и по Шаповалова на отрезке от Прогулочной до Литовской и далее по Литовской на участке от Шаповалова до Эстафетной. Ограничения будут актуальны до 30 апреля.
А в связи с изменением схемы организации движения с 18 января будет введен запрет на стоянку авто по южной и северной стороне улицы Песчаной, а именно на участке от строения №23 до здания №14. Запрет будет действовать в рабочие дни с 08.00 до 20.00 мск.
Ранее стало известно, что в Ростовской области обновили список дорожных камер. Подробнее о том, где их разместили в материале RostovGazeta.