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Posted 4 января, 10:12

Published 4 января, 10:12

Modified 4 января, 10:12

Updated 4 января, 10:12

Водителей в Ростове-на-Дону ждут массовые ограничения движения в январе

Водителей в Ростове-на-Дону ждут массовые ограничения движения в январе

4 января 2025, 10:12
Фото: 1MI. Водителей в Ростове-на-Дону ждут массовые ограничения движения в январе
В январе в Ростове-на-Дону начнет действовать ряд ограничений для транспортных средств. RostovGazeta ознакомилась с запретами, опубликованными на сайте городской администрации.

Так, с 14 января рабочие будут заниматься переустановкой остановки «Покровский храм» в Ростове. В связи с этим по улице Планетной на участке от переулка Космического до улицы Добровольского будет действовать ограничение скорости. Оно продлится до 27 февраля.

Также с 14 января будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств вдоль строения №40А по проспекту Михаила Нагибина. Ограничение позволит улучшить организацию дорожного движения.

С 16 января из-за работ на подземных коммуникациях автомобили не смогут проехать по подъездной дороге к жилому комплексу по улице Совхозной, 32А на отрезке от дома №1 до здания № 63. Кроме того, ограничение будет действовать по улице Прогулочной на участке от строения №1 до улицы Шаповалова, и по Шаповалова на отрезке от Прогулочной до Литовской и далее по Литовской на участке от Шаповалова до Эстафетной. Ограничения будут актуальны до 30 апреля.

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А в связи с изменением схемы организации движения с 18 января будет введен запрет на стоянку авто по южной и северной стороне улицы Песчаной, а именно на участке от строения №23 до здания №14. Запрет будет действовать в рабочие дни с 08.00 до 20.00 мск.

Ранее стало известно, что в Ростовской области обновили список дорожных камер. Подробнее о том, где их разместили в материале RostovGazeta.

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