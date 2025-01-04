Водителей в Ростове-на-Дону ждут массовые ограничения движения в январе

С 16 января из-за работ на подземных коммуникациях автомобили не смогут проехать по подъездной дороге к жилому комплексу по улице Совхозной, 32А на отрезке от дома №1 до здания № 63. Кроме того, ограничение будет действовать по улице Прогулочной на участке от строения №1 до улицы Шаповалова, и по Шаповалова на отрезке от Прогулочной до Литовской и далее по Литовской на участке от Шаповалова до Эстафетной. Ограничения будут актуальны до 30 апреля.