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Posted 5 января, 09:13

Published 5 января, 09:13

Modified 5 января, 09:15

Updated 5 января, 09:15

В Сети появились кадры последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Битые стекла, проломленные крыши: появились кадры последствий атаки БПЛА на Таганрог

5 января 2025, 09:13
Фото: Изображение Midjourney. В Сети появились кадры последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

В Сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Таганрог ночью 5 января

Жители Ростовской области поделились кадрами последствий массированной атаки беспилотников ночью 5 января. Кадры разбитых машин появились в telegram-канале «Это Ростов новости».

На фото видно, что у одного из автомобилей выбито стекло возле переднего пассажирского сиденья. На другом снимке — на белой краске остались черные следы сажи. Часть машины словно покорежена.

В Сети появились кадры последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
В Сети появились кадры последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область. Фото: тг Это Ростов новости
Теперь Таганрог: еще два беспилотника сбили в Ростовской области вечером 1 января
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Как сообщала RostovGazeta, над Ростовской областью сбили 37 беспилотников. В результате воздушной атаки повреждения получили не только автомобили, но и жилые дома. Там тоже выбило стекла.

Обломки дронов еще собирают спецслужбы. Население попросили не подходить к фрагментам разрушенных БПЛА и в случае обнаружения звонить по номеру 112.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#БПЛА#Автомобили#Жилые дома#Последствия#Атака#Спецслужбы#Разрушения#112
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