Битые стекла, проломленные крыши: появились кадры последствий атаки БПЛА на Таганрог

Posted 5 января, 09:13
Published 5 января, 09:13
Modified 5 января, 09:15
Updated 5 января, 09:15
На фото видно, что у одного из автомобилей выбито стекло возле переднего пассажирского сиденья. На другом снимке — на белой краске остались черные следы сажи. Часть машины словно покорежена.
Как сообщала RostovGazeta, над Ростовской областью сбили 37 беспилотников. В результате воздушной атаки повреждения получили не только автомобили, но и жилые дома. Там тоже выбило стекла.
Обломки дронов еще собирают спецслужбы. Население попросили не подходить к фрагментам разрушенных БПЛА и в случае обнаружения звонить по номеру 112.