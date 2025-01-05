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Posted 5 января, 12:04

Published 5 января, 12:04

Modified 5 января, 12:04

Updated 5 января, 12:04

Десятки человек эвакуировали из-за пожара в квартире жилой высотки в Ростове

Десятки человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Ростове на Западном

5 января 2025, 12:04
Фото: 1MI. Десятки человек эвакуировали из-за пожара в квартире жилой высотки в Ростове

Мужчина отравился дымом при пожаре в квартире многоэтажки в Ростове-на-Дону

На Западном в Ростове-на-Дону произошел пожар в многоэтажном доме. ЧП случилось 5 января на улице 2-й Краснодарской.

Загорелась одна из квартир на 23 этаже. Пламя в считанные минуты распространилось по жилью, уничтожая на своем пути мебель и бытовую технику. Когда дым повалил на этаж и в другие квартиры, соседи вызвали спасателей.

Прибывшие огнеборцы эвакуировали 20 человек, проживающих рядом с местом ЧП. Когда возгорание ликвидировали, в одной из комнат обнаружили 45-летнего мужчину. Хозяин квартиры надышался дымом, его госпитализировали в больницу.

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Пламя успело уничтожить всего пять квадратных метров жилья, однако на ремонт понадобится круглая сумма денег.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание, из-за которого загорелись вещи.

Спасатели в очередной раз призывают покупать огнетушители. А ранее врио начальника донского ведомства даже предложил дарить их на Новый год и другие праздники.

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