Десятки человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Ростове на Западном

Posted 5 января, 12:04
Published 5 января, 12:04
Modified 5 января, 12:04
Updated 5 января, 12:04
Загорелась одна из квартир на 23 этаже. Пламя в считанные минуты распространилось по жилью, уничтожая на своем пути мебель и бытовую технику. Когда дым повалил на этаж и в другие квартиры, соседи вызвали спасателей.
Прибывшие огнеборцы эвакуировали 20 человек, проживающих рядом с местом ЧП. Когда возгорание ликвидировали, в одной из комнат обнаружили 45-летнего мужчину. Хозяин квартиры надышался дымом, его госпитализировали в больницу.
Пламя успело уничтожить всего пять квадратных метров жилья, однако на ремонт понадобится круглая сумма денег.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание, из-за которого загорелись вещи.
Спасатели в очередной раз призывают покупать огнетушители. А ранее врио начальника донского ведомства даже предложил дарить их на Новый год и другие праздники.