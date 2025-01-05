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Posted 5 января, 17:18

Published 5 января, 17:18

Modified 5 января, 17:20

Updated 5 января, 17:20

Итоги дня: в Ростове проверяют полицию после скандала, а обломки дрона ранили ребенка

Итоги дня: в Ростове проверяют полицию после скандала, а обломки дрона ранили ребенка

5 января 2025, 17:18
Фото: 1MI. Итоги дня: в Ростове проверяют полицию после скандала, а обломки дрона ранили ребенка
В Таганроге после атаки беспилотников ранило 7-летнего ребенка, пока ростовская полиция проводила проверку из-за скандала с угнанным авто волонтера из Курска. Об основных событиях 5 января читайте в материале RostovGazeta.

Ночная атака беспилотников

Над Ростовской областью после полуночи 5 января прогремели десятки взрывов: работало ПВО. Больше всего грохот было слышно в Неклиновском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Удалось сбить 37 дронов, однако обломки некоторых из них попали в жилые дома и автомобили. В части Таганрога после воздушной атаки пропало электричество.

Местных жителей просили не приближаться к фрагментам БПЛА и в случае их обнаружения звонить по номерам 112. Подробнее о том, как люди пережили атаку с воздуха, RostovGazeta рассказывала здесь.

«Возьмите себя в руки!»: пять часов длилась воздушная тревога в Таганроге 5 января
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Раненый ребенок

Один из обломков дронов попал в окно жилого дома и ранил 7-летнего ребенка. Мальчика сразу же отвезли в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь.

По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

— Поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле восстановление здоровья раненого ребенка, — рассказал глава Ростовской области в своем telegram-канале.

Скандал из-за курского волонтера

После инцидента с эвакуацией микроавтобуса волонтера из Курска в Ростове-на-Дону начали проводить служебную проверку. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн со ссылкой на слова врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимира Савчука, а также добавил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

— Как заверил меня врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии, — написал Хинштейн.

Андрей Лямцев, проезжавший мимо донской столицы после развоза подарков бойцам на СВО, вызвал эвакуатор. Его машина заглохла, поэтому он договорился, чтобы ее отвезли на СТО за 23 тысячи рублей. Однако позже выяснилось, что авто на стоянке на левом берегу Дона, а сумма выросла до 84 тысяч.

Мужчина отказался платить такие деньги, и его микроавтобус заблокировали. Волонтеру несколько дней пришлось жить в неисправном авто, пока власти Курской и Ростовской областей не вмешались и не решили проблему.

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