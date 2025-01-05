Итоги дня: в Ростове проверяют полицию после скандала, а обломки дрона ранили ребенка

Андрей Лямцев, проезжавший мимо донской столицы после развоза подарков бойцам на СВО, вызвал эвакуатор. Его машина заглохла, поэтому он договорился, чтобы ее отвезли на СТО за 23 тысячи рублей. Однако позже выяснилось, что авто на стоянке на левом берегу Дона, а сумма выросла до 84 тысяч.