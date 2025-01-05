Из-за ночной атаки дронов разрушены жилые дома в Ростовской области

Posted 5 января, 05:59
Published 5 января, 05:59
Modified 5 января, 06:01
Updated 5 января, 06:01
По информации губернатора, в Таганроге и в селе Новобессергеновка Неклиновского района в жилых домах разбились окна, кровля и стены оказались посечены. Также есть повреждения у машин. О последствиях воздушной атаки сообщили по номеру 112 четыре человека. На месте работают дежурные службы.
В настоящее время оперативные службы продолжают работу по обезвреживанию обломков упавших БПЛА. Отрабатываются все поступившие звонки в службу 112.
— К счастью, раненых и возгораний на земле нет. Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь, — добавил Юрий Слюсарь.
В комментариях кто-то из подписчиков решил уточнить вопрос помощи в связи с повреждениями на машинах.
Всего за ночь 5 января в Ростовской области уничтожили 37 беспилотников. Дроны перехватили над Таганрогом, а также Миллеровским, Тарасовским и Белокалитвинском районами.
Напомним, что об уничтожении первых беспилотников Слюсарь сообщил около часу ночи 5 января. Их сбили в Тарасовском и Миллеровском районах.