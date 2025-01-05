Из-за ночной атаки дронов разрушены жилые дома в Ростовской области

По информации губернатора, в Таганроге и в селе Новобессергеновка Неклиновского района в жилых домах разбились окна, кровля и стены оказались посечены. Также есть повреждения у машин. О последствиях воздушной атаки сообщили по номеру 112 четыре человека. На месте работают дежурные службы.