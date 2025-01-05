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Posted 5 января, 05:59

Published 5 января, 05:59

Modified 5 января, 06:01

Updated 5 января, 06:01

Из-за ночной атаки дронов разрушены жилые дома в Ростовской области

Из-за ночной атаки дронов разрушены жилые дома в Ростовской области

5 января 2025, 05:59
Фото: Изображение Midjourney. Из-за ночной атаки дронов разрушены жилые дома в Ростовской области
В Ростовской области дома и машины получили повреждения в результате атаки беспилотников в ночь на 5 января. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По информации губернатора, в Таганроге и в селе Новобессергеновка Неклиновского района в жилых домах разбились окна, кровля и стены оказались посечены. Также есть повреждения у машин. О последствиях воздушной атаки сообщили по номеру 112 четыре человека. На месте работают дежурные службы.

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В настоящее время оперативные службы продолжают работу по обезвреживанию обломков упавших БПЛА. Отрабатываются все поступившие звонки в службу 112.

— К счастью, раненых и возгораний на земле нет. Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь, — добавил Юрий Слюсарь.

В комментариях кто-то из подписчиков решил уточнить вопрос помощи в связи с повреждениями на машинах.

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Всего за ночь 5 января в Ростовской области уничтожили 37 беспилотников. Дроны перехватили над Таганрогом, а также Миллеровским, Тарасовским и Белокалитвинском районами.

Напомним, что об уничтожении первых беспилотников Слюсарь сообщил около часу ночи 5 января. Их сбили в Тарасовском и Миллеровском районах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#БПЛА#Безопасность#Атака дронов#Повреждения#Оперативные службы#Служба 112#Юрий Слюсарь
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