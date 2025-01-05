Массовые отключения света запланированы в Ростове сразу после новогодних каникул

В первый рабочий день, 9 января, без электричества оставят несколько многоэтажных домов в Военведе. Речь идет об улице Таганрогской, 116 (литеры А и Г), 116/5, 116/6 и 118/2. Там света не будет с 09.00 до 16.00 мск. На следующий день по этим же адресам пройдут отключения с 09.00 до 16.00 мск.