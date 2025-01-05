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Posted 5 января, 14:44

Published 5 января, 14:44

Modified 5 января, 14:50

Updated 5 января, 14:50

После новогодних праздников отключат свет в двух районах Ростова

Массовые отключения света запланированы в Ростове сразу после новогодних каникул

5 января 2025, 14:44
Фото: 1MI. После новогодних праздников отключат свет в двух районах Ростова
В Ростове на Западном запланировали массовые отключения света после новогодних праздников. Актуальный график опубликован на сайте Донэнерго.

В первый рабочий день, 9 января, без электричества оставят несколько многоэтажных домов в Военведе. Речь идет об улице Таганрогской, 116 (литеры А и Г), 116/5, 116/6 и 118/2. Там света не будет с 09.00 до 16.00 мск. На следующий день по этим же адресам пройдут отключения с 09.00 до 16.00 мск.

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Также 10 января обесточат дома № 17, 17/1, 19, 19/1 на улице Жмайлова и № 212, 216, 218 на проспекте Стачки. Лампочки там погаснут в период с 09.00 до 12.00 мск и с 13.00 до 15.00 мск. Кроме того, с 09.00 до 12.00 мск прекратится энергоснабжение на Стачки, 222А и 214.

На новогодних праздниках, с 29 декабря по 8 января, отключения света не проводят, как и по другим выходным дням. Последний раз временные проблемы с электричеством были накануне, с 21 по 28 декабря.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Отключение света#Донэнерго#Электричество#Ростов#Стачки#Военвед#Новогодние праздники
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