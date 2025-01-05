Массовые отключения света запланированы в Ростове сразу после новогодних каникул

Posted 5 января, 14:44
Published 5 января, 14:44
Modified 5 января, 14:50
Updated 5 января, 14:50
В первый рабочий день, 9 января, без электричества оставят несколько многоэтажных домов в Военведе. Речь идет об улице Таганрогской, 116 (литеры А и Г), 116/5, 116/6 и 118/2. Там света не будет с 09.00 до 16.00 мск. На следующий день по этим же адресам пройдут отключения с 09.00 до 16.00 мск.
Также 10 января обесточат дома № 17, 17/1, 19, 19/1 на улице Жмайлова и № 212, 216, 218 на проспекте Стачки. Лампочки там погаснут в период с 09.00 до 12.00 мск и с 13.00 до 15.00 мск. Кроме того, с 09.00 до 12.00 мск прекратится энергоснабжение на Стачки, 222А и 214.
На новогодних праздниках, с 29 декабря по 8 января, отключения света не проводят, как и по другим выходным дням. Последний раз временные проблемы с электричеством были накануне, с 21 по 28 декабря.