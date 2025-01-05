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Posted 5 января, 16:54

Published 5 января, 16:54

Modified 5 января, 16:56

Updated 5 января, 16:56

В Рождественский сочельник морозы до -11 градусов ударят в Ростовской области

Морозы до -11 градусов ударят в Ростовской области в Рождество

5 января 2025, 16:54
Фото: 1MI. В Рождественский сочельник морозы до -11 градусов ударят в Ростовской области
В ночь на Рождество синоптики обещают мороз в Ростовской области. О погоде 7 января сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, ожидается мокрый снег и сильный ветер. Скорость порыва воздушных масс достигнет 14 метров в секунду (более 50 километров в час). Местами возможен туман и гололед из-за резкого перепада температуры. Днем столбик термометра покажет около 0…+5 градусов, на юге (Сальский, Егорлыкский районы) — до +8. А к ночи опустится до -5…0 градусов, при прояснениях — до 11.

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Аналогичная погода будет и на следующий день. При этом местных жителей предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Под его тяжестью первые могут оборваться, а вторые — обломиться и упасть.

Ранее RostovGazeta сообщала, как будет работать общественный транспорт в Ростове на Рождество.

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