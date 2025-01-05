Морозы до -11 градусов ударят в Ростовской области в Рождество

По данным синоптиков, ожидается мокрый снег и сильный ветер. Скорость порыва воздушных масс достигнет 14 метров в секунду (более 50 километров в час). Местами возможен туман и гололед из-за резкого перепада температуры. Днем столбик термометра покажет около 0…+5 градусов, на юге (Сальский, Егорлыкский районы) — до +8. А к ночи опустится до -5…0 градусов, при прояснениях — до 11.