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Posted 4 января, 22:21

Published 4 января, 22:21

Modified 4 января, 22:23

Updated 4 января, 22:23

Глава Таганрога объявила об опасности атаки БПЛА в ночь на 5 января

«Найдите место без окон»: глава Таганрога объявила об опасности атаки БПЛА

4 января 2025, 22:21
Фото: Изображение Midjourney.

Глава Таганрога объявила об опасности атаки БПЛА в ночь на 5 января

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о беспилотной опасности около 01.10 мск 5 января.

В ночь на воскресенье Камбулова сообщила об угрозе атаки БПЛА. Она призвала сохранять спокойствие и следить за оповещениями.

«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь в это же время сообщил о сбитых беспилотниках на севере региона.

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По его словам, силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. К часу ночи военные уничтожили БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. «По оперативным данным, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

До этого БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 3 января.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#БПЛА#Беспилотники#Атака БПЛА#Светлана Камбулова#Происшествия#Юрий Слюсарь
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