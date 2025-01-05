«Найдите место без окон»: глава Таганрога объявила об опасности атаки БПЛА

Posted 4 января, 22:21
Published 4 января, 22:21
Modified 4 января, 22:23
Updated 4 января, 22:23
В ночь на воскресенье Камбулова сообщила об угрозе атаки БПЛА. Она призвала сохранять спокойствие и следить за оповещениями.
«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь в это же время сообщил о сбитых беспилотниках на севере региона.
По его словам, силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. К часу ночи военные уничтожили БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. «По оперативным данным, пострадавших нет», — уточнил глава региона.
До этого БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 3 января.