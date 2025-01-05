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Posted 5 января, 10:58

Published 5 января, 10:58

Modified 5 января, 11:00

Updated 5 января, 11:00

Власти показали последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Посечены кровля и стены: власти показали последствия атаки БПЛА на Ростовскую область

5 января 2025, 10:58
Фото: тг Василия Даниленко. Власти показали последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Власти показали последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

В Ростовской области в результате массированной атаки беспилотников повреждены жилые дома и машины. Кадры последствий показали местные власти 5 января.

Накануне ночью над регионом сбили почти четыре десятка дронов. Некоторые из них, разлетевшись в воздухе на части, приземлились вдали от населенных пунктов. Однако есть и обломки, которые повредили жилые дома и автомобили. На одном из фото можно увидеть сильно измятый бок машины и разбитые стекла.

Власти показали последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
Власти показали последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область. Фото: тг Василия Даниленко
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— В результате падения обломков БПЛА повреждено имущество у жителей Новобессергеневского сельского поселения: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, а также хозпостроек, повреждения получили автомобили, — рассказал глава Неклиновского района Василий Даниленко.

На месте работают бригады энергетиков и газовой службы. Также прибыла комиссия, которая оценит ущерб для населения от последствий атаки дронов.

Ранее население предупредили об опасности приближаться к обломкам беспилотников. В случае их обнаружения людей просят звонить по номеру 112.

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