Посечены кровля и стены: власти показали последствия атаки БПЛА на Ростовскую область

Posted 5 января, 10:58
Published 5 января, 10:58
Modified 5 января, 11:00
Updated 5 января, 11:00
Накануне ночью над регионом сбили почти четыре десятка дронов. Некоторые из них, разлетевшись в воздухе на части, приземлились вдали от населенных пунктов. Однако есть и обломки, которые повредили жилые дома и автомобили. На одном из фото можно увидеть сильно измятый бок машины и разбитые стекла.
— В результате падения обломков БПЛА повреждено имущество у жителей Новобессергеневского сельского поселения: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, а также хозпостроек, повреждения получили автомобили, — рассказал глава Неклиновского района Василий Даниленко.
На месте работают бригады энергетиков и газовой службы. Также прибыла комиссия, которая оценит ущерб для населения от последствий атаки дронов.
Ранее население предупредили об опасности приближаться к обломкам беспилотников. В случае их обнаружения людей просят звонить по номеру 112.