Посечены кровля и стены: власти показали последствия атаки БПЛА на Ростовскую область

Накануне ночью над регионом сбили почти четыре десятка дронов. Некоторые из них, разлетевшись в воздухе на части, приземлились вдали от населенных пунктов. Однако есть и обломки, которые повредили жилые дома и автомобили. На одном из фото можно увидеть сильно измятый бок машины и разбитые стекла.