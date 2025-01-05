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Posted 5 января, 06:51

Published 5 января, 06:51

Modified 5 января, 06:53

Updated 5 января, 06:53

Появились кадры массированной атаки на Таганрог ночью 5 января

Появились кадры массированной атаки на Таганрог ночью 5 января

5 января 2025, 06:51
Фото: Видео — Don_Mash. Социальные сети. Появились кадры массированной атаки на Таганрог ночью 5 января
В ночь на 5 января Ростовскую область атаковали 37 беспилотных летательных аппаратов, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. В Сети разлетелись кадры ночной атаки на Таганрог.

Первые сообщения об атаках БПЛА стали приходить после полуночи. Врио губернатора около часу ночи сообщил об уничтожении беспилотников в Миллеровском и Тарасовском районах, а глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об опасности БПЛА.

Режим опасности сняли только к 06.00 мск. За ночь силы ПВО сбили 37 беспилотников над Ростовской областью, но основной целью в эту ночь для врага стали объекты на территории Таганрога.

Видео: Социальные сети. Появились кадры массированной атаки на Таганрог ночью 5 января

В результате атаки в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили. За помощью к спасателям обратились жители четырех домовладений. Экстренные службы приступили к ликвидации обломков.

В Сети распространилось видео, на которое попал момент уничтожения одного из дронов. В небе видно яркую вспышку и слышно грохот. При этом на фоне слышится звук экстренного оповещения населения, призывающий укрыться в подвале.

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#Видео#Ростовская область#Таганрог#ПВО#СВО#Беспилотники#Атака БПЛА#Происшествия#Юрий Слюсарь
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