Появились кадры массированной атаки на Таганрог ночью 5 января

Posted 5 января, 06:51
Published 5 января, 06:51
Modified 5 января, 06:53
Updated 5 января, 06:53
Первые сообщения об атаках БПЛА стали приходить после полуночи. Врио губернатора около часу ночи сообщил об уничтожении беспилотников в Миллеровском и Тарасовском районах, а глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об опасности БПЛА.
Режим опасности сняли только к 06.00 мск. За ночь силы ПВО сбили 37 беспилотников над Ростовской областью, но основной целью в эту ночь для врага стали объекты на территории Таганрога.
В результате атаки в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили. За помощью к спасателям обратились жители четырех домовладений. Экстренные службы приступили к ликвидации обломков.
В Сети распространилось видео, на которое попал момент уничтожения одного из дронов. В небе видно яркую вспышку и слышно грохот. При этом на фоне слышится звук экстренного оповещения населения, призывающий укрыться в подвале.