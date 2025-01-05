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Posted 5 января, 07:43

Published 5 января, 07:43

Modified 5 января, 07:45

Updated 5 января, 07:45

«Приближаться запрещено»: после атаки дронов глава Таганрога обратилась к горожанам

«Приближаться запрещено»: глава Таганрога сделала заявление после атаки дронов

5 января 2025, 07:43
Фото: тг Светланы Камбуловой. «Приближаться запрещено»: после атаки дронов глава Таганрога обратилась к горожанам

Глава Таганрога запретила жителям подходить к обломкам беспилотников

Глава администрации Таганрога обратилась к местным жителям после ночной атаки беспилотников. В своем telegram-канале она попросила не трогать обломки дронов.

Светлана Камбулова рассказала, что оперативные службы уже обезвреживают упавшие обломки. Однако обычным гражданам к ним лучше не подходить.

— На территории города есть фрагменты сбитых БПЛА. Они небезопасны! Приближаться к ним категорически запрещено! — обратилась к населению глава города. — В случае обнаружения фрагментов — срочно звонить в 112. Не подходить, не трогать руками ни в коем случае.
Жители Ростовской области сообщают о вое сирен во время атаки беспилотников
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В комментариях местные жители в очередной раз пожаловались на работу системы оповещения во время атаки.

— Сегодня снова не слышала сирены, как и никогда раньше, хотя два дня держу окно в коридоре открытым, — пишет одна из горожанок.
— А я последний раз 31 декабря слышал, сегодня не было их, — добавляет другой житель.

Массированная атака дронов на Ростовскую область произошла ночью 5 января. Летательные аппараты перехватили над Белокалитвинским, Тарасовским, Миллеровским районами и над Таганрогом. В результате атаки есть повреждения на земле.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Беспилотники#Безопасность#Светлана Камбулова#Обломки#Атака#Оперативные службы#Дроны
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