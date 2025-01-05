«Приближаться запрещено»: глава Таганрога сделала заявление после атаки дронов

Posted 5 января, 07:43
Published 5 января, 07:43
Modified 5 января, 07:45
Updated 5 января, 07:45
Светлана Камбулова рассказала, что оперативные службы уже обезвреживают упавшие обломки. Однако обычным гражданам к ним лучше не подходить.
— На территории города есть фрагменты сбитых БПЛА. Они небезопасны! Приближаться к ним категорически запрещено! — обратилась к населению глава города. — В случае обнаружения фрагментов — срочно звонить в 112. Не подходить, не трогать руками ни в коем случае.
В комментариях местные жители в очередной раз пожаловались на работу системы оповещения во время атаки.
— Сегодня снова не слышала сирены, как и никогда раньше, хотя два дня держу окно в коридоре открытым, — пишет одна из горожанок.
— А я последний раз 31 декабря слышал, сегодня не было их, — добавляет другой житель.
Массированная атака дронов на Ростовскую область произошла ночью 5 января. Летательные аппараты перехватили над Белокалитвинским, Тарасовским, Миллеровским районами и над Таганрогом. В результате атаки есть повреждения на земле.