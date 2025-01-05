rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 15:48

Published 5 января, 15:48

Modified 5 января, 15:50

Updated 5 января, 15:50

Почему ростовчане запускают салюты несмотря на запрет

Психолог рассказала, почему в Ростове-на-Дону игнорируют запреты на фейерверки

5 января 2025, 15:48
Фото: rostovgazeta.ru. Почему ростовчане запускают салюты несмотря на запрет
Сюжет
Эксклюзив
Проблема с запуском салютов и фейерверков на новогодние праздники в Ростове носит не психологический, а правовой характер, сообщила RostovGazeta клинический психолог Ксения Куканова.

Напомним, что в Ростовской области действует запрет врио губернатора на использование ряда пиротехнических средств. Тем не менее новогодние праздники ростовчане проводят с салютами и фейерверками.

По информации в СМИ, в новогоднюю ночь грохот салютов слышали жители и крупных городов, и небольших населенных пунктов. Однако за первые сутки 2025 года в Ростове составили всего два протокола.

«Дело в том, что фейерверки и салюты — это часть культурной жизни ростовчан. Люди привыкли сопровождать ими многие праздники, и особенно — Новый год», — отмечает Ксения Куканова.
Видео: rostovgazeta.ru. Салюты и фейерверки на Новый год в Ростове
Двоих жителей Ростова оштрафовали за запрещенные фейерверки
Узнать подробнее

Психолог добавляет, что введенный запрет на запуск некоторых пиротехнических средств должен контролироваться и исполняться.

«Прежде всего, салюты и фейерверки не должны продаваться. Согласитесь, очень странно, что люди видят их в продаже, а при этом есть запрет на использование. Вот и возникает актуальный вопрос — для чего тогда они продаются?» — комментирует собеседница.

Непонимание ростовчан, по словам эксперта, вызывает и отсутствие наказания за неисполнение запрета.

«С психологической точки зрения здесь не хватает четких границ. Запрет поставлен, но как он будет исполняться, никто не понимает. Люди видят, что салюты и фейерверки по-прежнему запускают, а нарушителей никак не наказывают. Отсюда у многих появляется убеждение, что этот запрет можно нарушать», — констатирует психолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как пять часов длилась воздушная тревога 5 января в Таганроге.

«Возьмите себя в руки!»: пять часов длилась воздушная тревога в Таганроге 5 января
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция ищет водителей, устроивших опасные гонки с фейерверками в РостовеИтоги новогоднего дня: ростовчане пускают запрещенные фейерверки и участвуют в забегеТысячи фейерверков запустили на Новый год, несмотря на запрет в Ростове
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Пиротехника#Фейерверки#Запрет#Ростов#Салюты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика