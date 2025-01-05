Психолог рассказала, почему в Ростове-на-Дону игнорируют запреты на фейерверки

Posted 5 января, 15:48
Published 5 января, 15:48
Modified 5 января, 15:50
Updated 5 января, 15:50
Напомним, что в Ростовской области действует запрет врио губернатора на использование ряда пиротехнических средств. Тем не менее новогодние праздники ростовчане проводят с салютами и фейерверками.
По информации в СМИ, в новогоднюю ночь грохот салютов слышали жители и крупных городов, и небольших населенных пунктов. Однако за первые сутки 2025 года в Ростове составили всего два протокола.
«Дело в том, что фейерверки и салюты — это часть культурной жизни ростовчан. Люди привыкли сопровождать ими многие праздники, и особенно — Новый год», — отмечает Ксения Куканова.
Психолог добавляет, что введенный запрет на запуск некоторых пиротехнических средств должен контролироваться и исполняться.
«Прежде всего, салюты и фейерверки не должны продаваться. Согласитесь, очень странно, что люди видят их в продаже, а при этом есть запрет на использование. Вот и возникает актуальный вопрос — для чего тогда они продаются?» — комментирует собеседница.
Непонимание ростовчан, по словам эксперта, вызывает и отсутствие наказания за неисполнение запрета.
«С психологической точки зрения здесь не хватает четких границ. Запрет поставлен, но как он будет исполняться, никто не понимает. Люди видят, что салюты и фейерверки по-прежнему запускают, а нарушителей никак не наказывают. Отсюда у многих появляется убеждение, что этот запрет можно нарушать», — констатирует психолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, как пять часов длилась воздушная тревога 5 января в Таганроге.