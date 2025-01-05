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Posted 5 января, 10:52

Published 5 января, 10:52

Modified 5 января, 10:54

Updated 5 января, 10:54

Служебную проверку проведут в полиции Ростова после скандала с машиной волонтера

Служебную проверку проведут в полиции Ростова после скандала с машиной волонтера

5 января 2025, 10:52
Фото: 1MI. Служебную проверку проведут в полиции Ростова после скандала с машиной волонтера
В Ростове-на-Дону в полиции проведут служебную проверку после скандала с эвакуацией микроавтобуса волонтера из Курской области, об этом сообщил врио главы приграничного региона Александр Хинштейн со ссылкой на слова врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимира Савчука.

Напомним, инцидент произошел накануне в Ростове. Волонтер из Курской области Андрей Лямцев, развозивший на СВО новогодние подарки и маскировочные сети, отправился на отдых в Карачаево-Черкесскую республику. На подъезде к Ростову его микроавтобус заглох, и Лямцев вызвал эвакуатор, за 23 тысячи рублей автомобиль должны были отвезти на СТО для ремонта.

Однако вместо этого микроавтобус отвезли на стоянку на левом берегу Дона, где мужчине выставили счет в 84 тысячи рублей. Андрей отказался платить, и автомобиль ему отказались возвращать, заблокировав транспорт другими машинами. Волонтер обратился в полицию, но, по его словам, безрезультатно. В итоге он несколько дней жил в неисправном авто на стоянке.

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Когда волонтер связался с властями Курской и Ростовской области, дело сдвинулось с мертвой точки, и вопрос быстро решили.

В своем telegram-канале Александр Хинштейн Курской области сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

— Как заверил меня врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии, — написал он.
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#Политика#Общество#Ростов-на-Дону#Волонтеры#МВД#Полиция#Александр Хинштейн
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