Служебную проверку проведут в полиции Ростова после скандала с машиной волонтера

Однако вместо этого микроавтобус отвезли на стоянку на левом берегу Дона, где мужчине выставили счет в 84 тысячи рублей. Андрей отказался платить, и автомобиль ему отказались возвращать, заблокировав транспорт другими машинами. Волонтер обратился в полицию, но, по его словам, безрезультатно. В итоге он несколько дней жил в неисправном авто на стоянке.