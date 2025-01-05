Служебную проверку проведут в полиции Ростова после скандала с машиной волонтера

Posted 5 января, 10:52
Published 5 января, 10:52
Modified 5 января, 10:54
Updated 5 января, 10:54
Напомним, инцидент произошел накануне в Ростове. Волонтер из Курской области Андрей Лямцев, развозивший на СВО новогодние подарки и маскировочные сети, отправился на отдых в Карачаево-Черкесскую республику. На подъезде к Ростову его микроавтобус заглох, и Лямцев вызвал эвакуатор, за 23 тысячи рублей автомобиль должны были отвезти на СТО для ремонта.
Однако вместо этого микроавтобус отвезли на стоянку на левом берегу Дона, где мужчине выставили счет в 84 тысячи рублей. Андрей отказался платить, и автомобиль ему отказались возвращать, заблокировав транспорт другими машинами. Волонтер обратился в полицию, но, по его словам, безрезультатно. В итоге он несколько дней жил в неисправном авто на стоянке.
Когда волонтер связался с властями Курской и Ростовской области, дело сдвинулось с мертвой точки, и вопрос быстро решили.
В своем telegram-канале Александр Хинштейн Курской области сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.
— Как заверил меня врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии, — написал он.