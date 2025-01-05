rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 12:37

Published 5 января, 12:37

Modified 5 января, 12:39

Updated 5 января, 12:39

Слюсарь сообщил о состоянии пострадавшего от БПЛА ребенка в больнице Таганрога

Слюсарь сообщил о состоянии пострадавшего от БПЛА ребенка в больнице Таганрога

5 января 2025, 12:37
Фото: rostovgazeta.ru. Слюсарь сообщил о состоянии пострадавшего от БПЛА ребенка в больнице Таганрога
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о состоянии мальчика, который пострадал в результате атаки БПЛА ночью 5 января.

Семилетний ребенок получил ранения во время атаки беспилотников в Неклиновском районе. Мальчик находился в одном из домов, который был поврежден обломками БПЛА.

Раненого малыша доставили в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По словам главы региона, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Посечены кровля и стены: власти показали последствия атаки БПЛА на Ростовскую область
Узнать подробнее

«Поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле восстановление здоровья раненого ребенка», — проинформировал Слюсарь.

Напомним, что в ночь на 5 января Ростовскую область атаковали 37 беспилотников.

Читайте также:
«Возьмите себя в руки!»: пять часов длилась воздушная тревога в Таганроге 5 январяСтало известно, сколько беспилотников атаковали Ростовскую область 5 январяПоявились кадры массированной атаки на Таганрог ночью 5 января
#Таганрог#ПВО#Беспилотники#Неклиновский район#Пострадавший ребенок#Происшествия#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика