Слюсарь сообщил о состоянии пострадавшего от БПЛА ребенка в больнице Таганрога

Posted 5 января, 12:37
Published 5 января, 12:37
Modified 5 января, 12:39
Updated 5 января, 12:39
Семилетний ребенок получил ранения во время атаки беспилотников в Неклиновском районе. Мальчик находился в одном из домов, который был поврежден обломками БПЛА.
Раненого малыша доставили в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
По словам главы региона, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
«Поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле восстановление здоровья раненого ребенка», — проинформировал Слюсарь.
Напомним, что в ночь на 5 января Ростовскую область атаковали 37 беспилотников.