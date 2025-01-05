rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 13:32

Published 5 января, 13:32

Modified 5 января, 13:34

Updated 5 января, 13:34

Снег или дождь: стал известен прогноз погоды на Рождество в Ростовской области

Снег или дождь: стал известен прогноз погоды на Рождество в Ростовской области

5 января 2025, 13:32
Фото: Изображение Midjourney. Снег или дождь: стал известен прогноз погоды на Рождество в Ростовской области

Сильный ветер и дожди обещают на Рождество в Ростовской области

Синоптики подготовили прогноз погоды на Рождество для Ростовской области. Ждать ли снега на зимний праздник, читайте в материале RostovGazeta.

В донской столице 7 января начнется с мокрого снега, переходящего в дождь. Столбик термометра днем покажет от +3 до +5 градусов, а ночью опустится до -2…0 градусов. Из-за перепада температуры утром и ночью появится гололед на дорогах и тротуарах, а на проводах и деревьях налипнет снег. Ветер усилится до 12 метров в секунду, поэтому на улице по ощущениям может быть прохладнее, чем на самом деле.

Мороз до -12 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие дни
Узнать подробнее

В остальных муниципалитетах Ростовской области ожидается до -5 градусов ночью, а при ясной погоде — даже до -7 градусов. По данным Северо-Кавказского УГМС, днем воздух прогреется до 0…+5 градусов. В отдельных районах утром и ночью будет туман и гололед. Также обещают сильный ветер (как и в Ростове) и налипание снега.

Ранее стало известно, какую погоду ждать 6 января в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Температурные качели накроют Ростовскую область на Рождество. Ждать ли снег?Ждать ли снега? Стал известен точный прогноз погоды на январь в Ростовской областиТемпературные качели и штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростовская область#Прогноз погоды#Ветер#Снег#Гололед#Рождество#Температура#Дождь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика