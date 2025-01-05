Снег или дождь: стал известен прогноз погоды на Рождество в Ростовской области

В донской столице 7 января начнется с мокрого снега, переходящего в дождь. Столбик термометра днем покажет от +3 до +5 градусов, а ночью опустится до -2…0 градусов. Из-за перепада температуры утром и ночью появится гололед на дорогах и тротуарах, а на проводах и деревьях налипнет снег. Ветер усилится до 12 метров в секунду, поэтому на улице по ощущениям может быть прохладнее, чем на самом деле.