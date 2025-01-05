Снег или дождь: стал известен прогноз погоды на Рождество в Ростовской области

Posted 5 января, 13:32
Published 5 января, 13:32
Modified 5 января, 13:34
Updated 5 января, 13:34
В донской столице 7 января начнется с мокрого снега, переходящего в дождь. Столбик термометра днем покажет от +3 до +5 градусов, а ночью опустится до -2…0 градусов. Из-за перепада температуры утром и ночью появится гололед на дорогах и тротуарах, а на проводах и деревьях налипнет снег. Ветер усилится до 12 метров в секунду, поэтому на улице по ощущениям может быть прохладнее, чем на самом деле.
В остальных муниципалитетах Ростовской области ожидается до -5 градусов ночью, а при ясной погоде — даже до -7 градусов. По данным Северо-Кавказского УГМС, днем воздух прогреется до 0…+5 градусов. В отдельных районах утром и ночью будет туман и гололед. Также обещают сильный ветер (как и в Ростове) и налипание снега.
Ранее стало известно, какую погоду ждать 6 января в Ростове-на-Дону.