Стало известно, сколько беспилотников атаковали Ростовскую область 5 января

Posted 5 января, 07:03
Published 5 января, 07:03
Modified 5 января, 07:05
Updated 5 января, 07:05
Глава региона отметил, что беспилотники перехватили над несколькими муниципалитетами. Это Таганрог, Тарасовский, Белокалитвинский и Миллеровский районы. Всего за ночь ВС РФ уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов.
В результате падения повреждения получили жилые дома и автомобили. Один из местных жителей разместил в соцсетях фото с дырой в крыше жилья. Вероятно, она образовалась из-за падения обломков одного из сбитых дронов.
Ранее RostovGazeta сообщала об отключении электричества в Таганроге после атаки БПЛА.