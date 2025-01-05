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Posted 5 января, 07:03

Published 5 января, 07:03

Modified 5 января, 07:05

Updated 5 января, 07:05

Стало известно, сколько беспилотников атаковали Ростовскую область 5 января

Стало известно, сколько беспилотников атаковали Ростовскую область 5 января

5 января 2025, 07:03
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, сколько беспилотников атаковали Ростовскую область 5 января

Почти 40 беспилотников атаковали ночью Ростовскую область

В Ростовской области в ночь на 5 января работала система ПВО. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале, сколько дронов удалось уничтожить в небе над регионом.

Глава региона отметил, что беспилотники перехватили над несколькими муниципалитетами. Это Таганрог, Тарасовский, Белокалитвинский и Миллеровский районы. Всего за ночь ВС РФ уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов.

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Фото: социальные сети

В результате падения повреждения получили жилые дома и автомобили. Один из местных жителей разместил в соцсетях фото с дырой в крыше жилья. Вероятно, она образовалась из-за падения обломков одного из сбитых дронов.

Ранее RostovGazeta сообщала об отключении электричества в Таганроге после атаки БПЛА.

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