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Posted 5 января, 18:33

Published 5 января, 18:33

Modified 5 января, 18:35

Updated 5 января, 18:35

В Минздраве рассказали о вирусе в Ростовской области, опасном для детей и стариков

В Минздраве сообщили о вирусе, угрожающем детям и старикам в Ростовской области

5 января 2025, 18:33
Фото: 1MI. В Минздраве рассказали о вирусе в Ростовской области, опасном для детей и стариков
Жители России, включая Ростовскую область, могут заразиться вирусом, особенно опасным для детей и пожилых людей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Метапневмовирус относится к тем видам инфекции, которые особенно активны в сезонные пики заболеваемости ОРВИ и гриппа. Как и многие другие, он передается воздушно-капельным путем, иногда контактно-бытовым.

— Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом, — цитирует СМИ главного внештатного специалиста Минздрава Владимира Чуланова.
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Для метапневмовируса характерны такие проявления, как насморк, повышенная температура тела, заложенность носа, кашель и боль в горле, а также одышка. Как правило, у взрослых людей болезнь протекает в легкой форме. Некоторые могут даже принять ее за ОРВИ или и вовсе не заметить, если переболеют бессимптомно.

Этот вирус распространен не только в России, но и по всему миру. Например, только за последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку заболеваемости метапневмовирусом. Он вышел на второе место по распространению. На первом — грипп. При этом и там, и там число зараженных увеличилось по сравнению с показателями предыдущей недели. Эта информация вызвала обеспокоенность у медиков. Более того, в Казахстане выявили уже 30 случае заболевания этим вирусом.

Ранее RostovGazeta сообщала о приступе эпилепсии у 8-летнего ребенка в Ростове.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Медицина#Врач#Вирус
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