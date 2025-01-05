В Минздраве сообщили о вирусе, угрожающем детям и старикам в Ростовской области

Этот вирус распространен не только в России, но и по всему миру. Например, только за последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку заболеваемости метапневмовирусом. Он вышел на второе место по распространению. На первом — грипп. При этом и там, и там число зараженных увеличилось по сравнению с показателями предыдущей недели. Эта информация вызвала обеспокоенность у медиков. Более того, в Казахстане выявили уже 30 случае заболевания этим вирусом.