В Минздраве сообщили о вирусе, угрожающем детям и старикам в Ростовской области

Posted 5 января, 18:33
Published 5 января, 18:33
Modified 5 января, 18:35
Updated 5 января, 18:35
Метапневмовирус относится к тем видам инфекции, которые особенно активны в сезонные пики заболеваемости ОРВИ и гриппа. Как и многие другие, он передается воздушно-капельным путем, иногда контактно-бытовым.
— Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом, — цитирует СМИ главного внештатного специалиста Минздрава Владимира Чуланова.
Для метапневмовируса характерны такие проявления, как насморк, повышенная температура тела, заложенность носа, кашель и боль в горле, а также одышка. Как правило, у взрослых людей болезнь протекает в легкой форме. Некоторые могут даже принять ее за ОРВИ или и вовсе не заметить, если переболеют бессимптомно.
Этот вирус распространен не только в России, но и по всему миру. Например, только за последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку заболеваемости метапневмовирусом. Он вышел на второе место по распространению. На первом — грипп. При этом и там, и там число зараженных увеличилось по сравнению с показателями предыдущей недели. Эта информация вызвала обеспокоенность у медиков. Более того, в Казахстане выявили уже 30 случае заболевания этим вирусом.
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