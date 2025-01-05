«В небе все гремело»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

Череду взрывов слышали сразу в нескольких муниципалитетах региона. Дроны сбивали в Таганроге, Белокалитвинском, Миллеровском и Тарасовском районах. Больше всего о грохоте в небе писали в telegram жители Миллеровского района. Там же около пяти раз включали систему оповещения о ЧС.