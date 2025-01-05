«В небе все гремело»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

Posted 5 января, 07:27
Published 5 января, 07:27
Modified 5 января, 08:25
Updated 5 января, 08:25
Череду взрывов слышали сразу в нескольких муниципалитетах региона. Дроны сбивали в Таганроге, Белокалитвинском, Миллеровском и Тарасовском районах. Больше всего о грохоте в небе писали в telegram жители Миллеровского района. Там же около пяти раз включали систему оповещения о ЧС.
— В Миллерово жуткая атака, полчаса в небе все гремит. Уже сбилась со счета, сколько взрывов было, — рассказала одна из горожанок.
— Когда бахнуло, у меня малыш в животе подпрыгнул и сердце так дернулось, — добавила другая.
Напомним, из-за атаки БПЛА повреждения получили жилые дома и автомобили. Вероятно, в них попали обломки дронов.