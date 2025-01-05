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Posted 5 января, 07:27

Published 5 января, 07:27

Modified 5 января, 08:25

Updated 5 января, 08:25

Сердце дернулось: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

«В небе все гремело»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

5 января 2025, 07:27
Фото: Изображение Midjourney. Сердце дернулось: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА
В Ростовской области сбили 37 беспилотников за ночь. Местные жители рассказали, как пережили воздушную атаку ночью 5 января.

Череду взрывов слышали сразу в нескольких муниципалитетах региона. Дроны сбивали в Таганроге, Белокалитвинском, Миллеровском и Тарасовском районах. Больше всего о грохоте в небе писали в telegram жители Миллеровского района. Там же около пяти раз включали систему оповещения о ЧС.

Из-за ночной атаки дронов разрушены жилые дома в Ростовской области
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— В Миллерово жуткая атака, полчаса в небе все гремит. Уже сбилась со счета, сколько взрывов было, — рассказала одна из горожанок.
— Когда бахнуло, у меня малыш в животе подпрыгнул и сердце так дернулось, — добавила другая.

Напомним, из-за атаки БПЛА повреждения получили жилые дома и автомобили. Вероятно, в них попали обломки дронов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ЧС#Взрывы#БПЛА#Автомобили#Тарасовский район#Белокалитвинский район#Система оповещения#Миллеровский район#Жилые дома#Повреждения
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