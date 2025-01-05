В результате атаки беспилотников ранен ребенок в Ростовской области

Posted 5 января, 12:01
Published 5 января, 12:01
Modified 5 января, 12:03
Updated 5 января, 12:03
По информации главы региона, мальчик быльв одном из домов, в окна которого попали осколки дрона. Малыша тут же отвезли в больницу. Там ему оказали необходимую медпомощь.
— Специалисты доложили, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает, — рассказал Юрий Слюсарь. — Поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле восстановление здоровья раненого ребенка.
— Господи, как жаль! — прокомментировали подписчики. — Страшно подумать, как испугался малыш и родители. Дай Бог скорее выздороветь ребенку. — Здоровья малышу, сил родителям! Поклон ребятам ПВО.
Ранее RostovGazeta сообщала об атаке БПЛА. Над Ростовской областью перехватили почти четыре десятка украинских дронов в ночь на 5 января.