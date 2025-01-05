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Posted 5 января, 12:01

Published 5 января, 12:01

Modified 5 января, 12:03

Updated 5 января, 12:03

В результате атаки беспилотников ранен ребенок в Ростовской области

В результате атаки беспилотников ранен ребенок в Ростовской области

5 января 2025, 12:01
Фото: rostovgazeta.ru. В результате атаки беспилотников ранен ребенок в Ростовской области
Из-за ночной атаки БПЛА на Ростовскую область 7-летний ребенок попал в больницу. Его госпитализировали в БСМП Таганрога, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram- канале.

По информации главы региона, мальчик быльв одном из домов, в окна которого попали осколки дрона. Малыша тут же отвезли в больницу. Там ему оказали необходимую медпомощь.

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— Специалисты доложили, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает, — рассказал Юрий Слюсарь. — Поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле восстановление здоровья раненого ребенка.
— Господи, как жаль! — прокомментировали подписчики. — Страшно подумать, как испугался малыш и родители. Дай Бог скорее выздороветь ребенку. — Здоровья малышу, сил родителям! Поклон ребятам ПВО.

Ранее RostovGazeta сообщала об атаке БПЛА. Над Ростовской областью перехватили почти четыре десятка украинских дронов в ночь на 5 января.

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