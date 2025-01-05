В Таганроге отключили электричество после атаки БПЛА 5 января

Posted 5 января, 05:56
Published 5 января, 05:56
Modified 5 января, 05:58
Updated 5 января, 05:58
Глава города сообщила, что в настоящее время оперативные службы обезвреживают обломки упавших беспилотников. Отрабатываются все поступившие звонки в службу 112.
В результате ночного происшествия среди людей пострадавших нет, небольшие повреждения получила кровля нескольких зданий и автомобили. Также обломки попали в электрический столб, что повлекло за собой отключение электроэнергии. «Аварийные бригады уже работают. Подача электроэнергии будет оперативно восстановлена», — проинформировала Камбулова.
Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в службу 112 обратились жители четырех домовладений в Таганроге и селе Новобессергеновка в Неклиновском районе. Всем людям будет оказана необходимая помощь.
В общей сложности, по данным Слюсаря, после полуночи средства ПВО уничтожили 37 БПЛА, в том числе — в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.
Напомним, что опасность атаки БПЛА Светлана Камбулова объявила около часу ночи 5 января. Режим сохранялся до 05.50 мск.