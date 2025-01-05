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Posted 5 января, 05:56

Published 5 января, 05:56

Modified 5 января, 05:58

Updated 5 января, 05:58

В Таганроге отключили электричество после атаки БПЛА 5 января

В Таганроге отключили электричество после атаки БПЛА 5 января

5 января 2025, 05:56
Фото: 1MI. В Таганроге отключили электричество после атаки БПЛА 5 января
В ночь на 5 января БПЛА повредили несколько домов в Таганроге и Неклиновском районе, часть жителей также остались без электричества, сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.

Глава города сообщила, что в настоящее время оперативные службы обезвреживают обломки упавших беспилотников. Отрабатываются все поступившие звонки в службу 112.

В результате ночного происшествия среди людей пострадавших нет, небольшие повреждения получила кровля нескольких зданий и автомобили. Также обломки попали в электрический столб, что повлекло за собой отключение электроэнергии. «Аварийные бригады уже работают. Подача электроэнергии будет оперативно восстановлена», — проинформировала Камбулова.

Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в службу 112 обратились жители четырех домовладений в Таганроге и селе Новобессергеновка в Неклиновском районе. Всем людям будет оказана необходимая помощь.

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В общей сложности, по данным Слюсаря, после полуночи средства ПВО уничтожили 37 БПЛА, в том числе — в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.

Напомним, что опасность атаки БПЛА Светлана Камбулова объявила около часу ночи 5 января. Режим сохранялся до 05.50 мск.

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