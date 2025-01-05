В Таганроге отключили электричество после атаки БПЛА 5 января

В результате ночного происшествия среди людей пострадавших нет, небольшие повреждения получила кровля нескольких зданий и автомобили. Также обломки попали в электрический столб, что повлекло за собой отключение электроэнергии. «Аварийные бригады уже работают. Подача электроэнергии будет оперативно восстановлена», — проинформировала Камбулова.