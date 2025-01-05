Волонтеру из Курска вернули микроавтобус, который увезли на эвакуаторе в Ростове

Как сообщала RostovGazeta, прокуратура тоже проводит проверку. Волонтер из Курска Андрей Лямцев после того, как развез на СВО новогодние подарки и маскировочные сети бойцам, поехал отдохнуть в Архыз. Когда он подъезжал к Ростову, его машина сломалась. Мужчина вызвал эвакуатор и договорился, чтобы за 23 тысячи рублей авто отвезли на станцию техобслуживания.