Волонтеру из Курска вернули микроавтобус, который увезли на эвакуаторе в Ростове

Posted 5 января, 10:30
Published 5 января, 10:30
Modified 5 января, 10:32
Updated 5 января, 10:32
В своем telegram-канале глава Курской области добавил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.
— Как заверил меня врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии, — написал Александр Хинштейн.
Как сообщала RostovGazeta, прокуратура тоже проводит проверку. Волонтер из Курска Андрей Лямцев после того, как развез на СВО новогодние подарки и маскировочные сети бойцам, поехал отдохнуть в Архыз. Когда он подъезжал к Ростову, его машина сломалась. Мужчина вызвал эвакуатор и договорился, чтобы за 23 тысячи рублей авто отвезли на станцию техобслуживания.
Однако вместо этого микроавтобус оказался на стоянке на левом берегу Дона. Там волонтеру предъявили счет почти в четыре раза больше — 84 тысячи рублей.
Мужчина не готов был платить такую сумму, а транспорт ему отдавать отказались. Микроавтобус заблокировали другими машинами. Обращения Андрея в полицию, по его словам, были безрезультатны. В итоге он несколько дней жил в неисправном авто на стоянке.
Когда волонтер связался с властями Курской и Ростовской области, дело сдвинулось с мертвой точки, и вопрос быстро решили.