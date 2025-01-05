rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 10:30

Published 5 января, 10:30

Modified 5 января, 10:32

Updated 5 января, 10:32

Волонтеру из Курска вернули авто, которое не отдавали после эвакуации в Ростове

Волонтеру из Курска вернули микроавтобус, который увезли на эвакуаторе в Ростове

5 января 2025, 10:30
Фото: 1MI. Волонтеру из Курска вернули авто, которое не отдавали после эвакуации в Ростове
После вмешательства прокуратуры Ростовской области и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна волонтеру вернули микроавтобус, который забрали на эвакуаторе. Об этом стало известно 5 января.

В своем telegram-канале глава Курской области добавил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

— Как заверил меня врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии, — написал Александр Хинштейн.

Как сообщала RostovGazeta, прокуратура тоже проводит проверку. Волонтер из Курска Андрей Лямцев после того, как развез на СВО новогодние подарки и маскировочные сети бойцам, поехал отдохнуть в Архыз. Когда он подъезжал к Ростову, его машина сломалась. Мужчина вызвал эвакуатор и договорился, чтобы за 23 тысячи рублей авто отвезли на станцию техобслуживания.

Приезжие избили и ограбили студента в Волгодонске
Узнать подробнее

Однако вместо этого микроавтобус оказался на стоянке на левом берегу Дона. Там волонтеру предъявили счет почти в четыре раза больше — 84 тысячи рублей.

Мужчина не готов был платить такую сумму, а транспорт ему отдавать отказались. Микроавтобус заблокировали другими машинами. Обращения Андрея в полицию, по его словам, были безрезультатны. В итоге он несколько дней жил в неисправном авто на стоянке.

Когда волонтер связался с властями Курской и Ростовской области, дело сдвинулось с мертвой точки, и вопрос быстро решили.

Читайте также:
Прокуратура начала проверку после кражи авто у курского волонтера в РостовеВласти объяснили, как гуманитарный груз оказался на свалке в Ростовской областиБастрыкин заинтересовался трещиной в общежитии на Чехова в Ростове
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Прокуратура#Волонтеры#СВО#Полиция#Маскировочные сети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика