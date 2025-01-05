«Возьмите себя в руки!»: пять часов длилась воздушная тревога в Таганроге 5 января

Posted 5 января, 08:44
Published 5 января, 08:44
Modified 5 января, 08:46
Updated 5 января, 08:46
Напомним, что о воздушной тревоге Камбулова сообщила около часу ночи 5 января. Примерно в это же время врио губернатора Юрий Слюсарь проинформировал жителей об атаке БПЛА, после полуночи военные уже сбили броны над Миллеровским и Тарасовским районами. Однако главной целью врага в эту ночь стали объекты на территории Таганрога.
Спустя два часа Светлана Камбулова написала в своем тг-канале, что угроза сохраняется.
«Понимаю вашу тревожность. Давайте возьмём себя в руки. Военные делают всё для нашей с вами безопасности, проявляя героизм и мужество! Силы ПВО продолжают работу. Как только ситуация стабилизируется, обязательно проинформирую», — следует из ее поста.
Еще через 15 минут глава города предупредила людей о том, что на улицах Таганрога упали обломки БПЛА, но приближаться к ним категорически запрещено. Она также добавила, что сотрудники экстренных служб занимаются обезвреживанием обломков.
Воздушную тревогу отменили только к 06.00 мск. К этому времени на территории Ростовской области сбили 37 дронов. Были повреждены жилые дома и автомобили.
«Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь», — прокомментировал последствия ночной атаки Юрий Слюсарь.