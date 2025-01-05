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Posted 5 января, 08:44

Published 5 января, 08:44

Modified 5 января, 08:46

Updated 5 января, 08:46

«Возьмите себя в руки»: пять часов длилась воздушная тревога в Таганроге 5 января

«Возьмите себя в руки!»: пять часов длилась воздушная тревога в Таганроге 5 января

5 января 2025, 08:44
Фото: rostovgazeta.ru. «Возьмите себя в руки»: пять часов длилась воздушная тревога в Таганроге 5 января

Пять часов длилась воздушная тревога в Таганроге 5 января

Режим воздушной тревоги отменили в Таганроге только к утру, сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Напомним, что о воздушной тревоге Камбулова сообщила около часу ночи 5 января. Примерно в это же время врио губернатора Юрий Слюсарь проинформировал жителей об атаке БПЛА, после полуночи военные уже сбили броны над Миллеровским и Тарасовским районами. Однако главной целью врага в эту ночь стали объекты на территории Таганрога.

Спустя два часа Светлана Камбулова написала в своем тг-канале, что угроза сохраняется.

«Понимаю вашу тревожность. Давайте возьмём себя в руки. Военные делают всё для нашей с вами безопасности, проявляя героизм и мужество! Силы ПВО продолжают работу. Как только ситуация стабилизируется, обязательно проинформирую», — следует из ее поста.
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Еще через 15 минут глава города предупредила людей о том, что на улицах Таганрога упали обломки БПЛА, но приближаться к ним категорически запрещено. Она также добавила, что сотрудники экстренных служб занимаются обезвреживанием обломков.

Воздушную тревогу отменили только к 06.00 мск. К этому времени на территории Ростовской области сбили 37 дронов. Были повреждены жилые дома и автомобили.

«Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь», — прокомментировал последствия ночной атаки Юрий Слюсарь.
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#Ростовская область#Таганрог#ПВО#СВО#Беспилотники#Атака БПЛА#Происшествия#Юрий Слюсарь
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