«Возьмите себя в руки!»: пять часов длилась воздушная тревога в Таганроге 5 января

Напомним, что о воздушной тревоге Камбулова сообщила около часу ночи 5 января. Примерно в это же время врио губернатора Юрий Слюсарь проинформировал жителей об атаке БПЛА, после полуночи военные уже сбили броны над Миллеровским и Тарасовским районами. Однако главной целью врага в эту ночь стали объекты на территории Таганрога.