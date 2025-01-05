Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на север Ростовской области

Posted 4 января, 22:22
Published 4 января, 22:22
Modified 4 января, 22:50
Updated 4 января, 22:50
Глава региона рассказал, что средства ПВО отражают воздушную атаку. Дроны уничтожили в Тарасовском и Миллеровском районах. Предварительно, обошлось без пострадавших.
— Военные продолжают отражать воздушную атаку, — добавил Юрий Слюсарь.
В комментариях жители Ростовской области поделились, что действительно слышали звуки взрывов. Некоторые заметили и «жужжание» беспилотников — например, в селе Бессергеновка Неклиновского района.
— В Таганроге долбят, штук 10 уже взрывов, как минимум, слышно было, — пишут в комментариях местные жители. — Русское поле ходуном ходит.
— Миллерово — ужасно гремит, — добавляют другие.
Ранее глава администрации Таганрога Светлана Камбулова предупредила об опасности из-за БПЛА и попросила горожан спрятаться.