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Posted 4 января, 22:22

Published 4 января, 22:22

Modified 4 января, 22:50

Updated 4 января, 22:50

Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на север Ростовской области

Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на север Ростовской области

4 января 2025, 22:22
Фото: Минобороны России. Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на север Ростовской области
Ростовская область попала под атаку беспилотников. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале в ночь на 5 января.

Глава региона рассказал, что средства ПВО отражают воздушную атаку. Дроны уничтожили в Тарасовском и Миллеровском районах. Предварительно, обошлось без пострадавших.

— Военные продолжают отражать воздушную атаку, — добавил Юрий Слюсарь.
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В комментариях жители Ростовской области поделились, что действительно слышали звуки взрывов. Некоторые заметили и «жужжание» беспилотников — например, в селе Бессергеновка Неклиновского района.

— В Таганроге долбят, штук 10 уже взрывов, как минимум, слышно было, — пишут в комментариях местные жители. — Русское поле ходуном ходит.
— Миллерово — ужасно гремит, — добавляют другие.

Ранее глава администрации Таганрога Светлана Камбулова предупредила об опасности из-за БПЛА и попросила горожан спрятаться.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Таганрог#Миллерово#Взрывы#Беспилотники#Неклиновский район#Тарасовский район#Миллеровский район#Юрий Слюсарь
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