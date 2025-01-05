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Posted 4 января, 22:37

Published 4 января, 22:37

Modified 4 января, 22:49

Updated 4 января, 22:49

Жители Ростовской области сообщают о вое сирен во время атаки беспилотников

Жители Ростовской области сообщают о вое сирен во время атаки беспилотников

4 января 2025, 22:37
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростовской области сообщают о вое сирен во время атаки беспилотников
В Ростовской области завыли сирены во время атаки беспилотников. О сигнале тревоги рассказали местные жители в telegram ночью 5 января.

Система предупреждения о ЧС сработала в Миллеровском районе, включая город.

— Да, в слободе Греково сирена уже четвертый раз надрывается, — поделились подписчики врио губернатора Юрия Слюсаря в комментариях к его посту в telegram.
— В Таганроге сегодня прямо громко было, — рассказали другие.
В ночь на 3 января дроны атаковали Ростовскую область
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Как сообщала RostovGazeta, после полуночи глава региона сообщил о воздушной атаке. Беспилотники сбили уже над Тарасовским и Миллеровским районами.

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова тем временем объявила об опасности из-за дронов в приморском городе. Система ПВО продолжает работать.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ПВО#ЧС#Беспилотники#Сирены#Миллеровский район#Светлана Камбулова#Юрий Слюсарь
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