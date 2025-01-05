Жители Ростовской области сообщают о вое сирен во время атаки беспилотников

Posted 4 января, 22:37
Published 4 января, 22:37
Modified 4 января, 22:49
Updated 4 января, 22:49
Система предупреждения о ЧС сработала в Миллеровском районе, включая город.
— Да, в слободе Греково сирена уже четвертый раз надрывается, — поделились подписчики врио губернатора Юрия Слюсаря в комментариях к его посту в telegram.
— В Таганроге сегодня прямо громко было, — рассказали другие.
Как сообщала RostovGazeta, после полуночи глава региона сообщил о воздушной атаке. Беспилотники сбили уже над Тарасовским и Миллеровским районами.
Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова тем временем объявила об опасности из-за дронов в приморском городе. Система ПВО продолжает работать.