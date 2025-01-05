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Posted 5 января, 08:20

Published 5 января, 08:20

Modified 5 января, 08:22

Updated 5 января, 08:22

После атаки БПЛА жители Ростовской области просят запретить продажу петард

Жители Ростовской области требуют запретить продажу пиротехники

5 января 2025, 08:20
Фото: 1MI. После атаки БПЛА жители Ростовской области просят запретить продажу петард
Жители Ростовской области пожаловались на взрывы петард накануне атаки БПЛА. Об этом они рассказали в комментариях к постам в telegram-каналах врио губернатора Юрия Слюсаря и главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой 5 января.

Накануне ночью Ростовская область попала под массированную атаку. Силами ПВО удалось сбить 37 беспилотников. К счастью, никто не пострадал, но многие местные жители не на шутку испугались взрывов.

После страшной ночи люди возмутились, что кто-то запускает салюты и взрывает петарды. Звук очень похож на тот, что бывает при атаке дронов. Жители считают, что без пиротехники было бы намного спокойнее.

В ночь на 3 января дроны атаковали Ростовскую область
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— Вчера полдня бахали петарды! Люди не понимают всей серьезности того, что происходит, пока им на голову не прилетит. Зачем Вы разрешаете продавать пиротехнику? Это издевательство! — пишут жители Таганрога.

Напомним, что в регионе действует запрет на использование пиротехники. Однако на ее продажу ограничений нет.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Взрывы#БПЛА#Пиротехника#Светлана Камбулова#Атака#Петарды#Юрий Слюсарь
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