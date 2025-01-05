Жители Ростовской области требуют запретить продажу пиротехники

Posted 5 января, 08:20
Published 5 января, 08:20
Modified 5 января, 08:22
Updated 5 января, 08:22
Накануне ночью Ростовская область попала под массированную атаку. Силами ПВО удалось сбить 37 беспилотников. К счастью, никто не пострадал, но многие местные жители не на шутку испугались взрывов.
После страшной ночи люди возмутились, что кто-то запускает салюты и взрывает петарды. Звук очень похож на тот, что бывает при атаке дронов. Жители считают, что без пиротехники было бы намного спокойнее.
— Вчера полдня бахали петарды! Люди не понимают всей серьезности того, что происходит, пока им на голову не прилетит. Зачем Вы разрешаете продавать пиротехнику? Это издевательство! — пишут жители Таганрога.
Напомним, что в регионе действует запрет на использование пиротехники. Однако на ее продажу ограничений нет.