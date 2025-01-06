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Posted 6 января, 14:09

Published 6 января, 14:09

Modified 6 января, 14:09

Updated 6 января, 14:09

Тепло почти в 15 градусов придет в Ростовскую область

Аномальное тепло до +13 градусов придет в Ростовскую область

6 января 2025, 14:09
Фото: 1MI. Тепло почти в 15 градусов придет в Ростовскую область
Аномальное потепление придет не только в Ростов-на-Дону, но и в некоторые районы Ростовской области. Воздух прогреется до +13 градусов Цельсия, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Так, во вторник, 7 января, в регионе ожидается снег и дождь. В ночное и утреннее время может появиться туман и начаться налипание мокрого снега на проводах и ветках деревьев. Температура воздуха днем 0…+7, а ночью -5…+3 градуса. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду.

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В среду, 8 января, синоптики обещают гололед и изморозь. В течение суток температурный диапазон составит от -5 до +9 градусов Цельсия. Скорость и направление ветра не изменятся.

В четверг, 9 января, осадки пройдут преимущественно в виде ливней. Днем температура воздуха достигнет +13 градусов, а ночью — упадет до -2 градусов.

Ранее стало известно, что в Рождественскую ночь на Ростов обрушится 12-часовая магнитная буря.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Ветер#Погода#Снег#Гололед#Дождь#Туман#Мокрый снег
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