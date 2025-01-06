Аномальное тепло до +13 градусов придет в Ростовскую область

Posted 6 января, 14:09
Published 6 января, 14:09
Modified 6 января, 14:09
Updated 6 января, 14:09
Так, во вторник, 7 января, в регионе ожидается снег и дождь. В ночное и утреннее время может появиться туман и начаться налипание мокрого снега на проводах и ветках деревьев. Температура воздуха днем 0…+7, а ночью -5…+3 градуса. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду.
В среду, 8 января, синоптики обещают гололед и изморозь. В течение суток температурный диапазон составит от -5 до +9 градусов Цельсия. Скорость и направление ветра не изменятся.
В четверг, 9 января, осадки пройдут преимущественно в виде ливней. Днем температура воздуха достигнет +13 градусов, а ночью — упадет до -2 градусов.
Ранее стало известно, что в Рождественскую ночь на Ростов обрушится 12-часовая магнитная буря.