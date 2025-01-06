Аномальное тепло до +13 градусов придет в Ростовскую область

Так, во вторник, 7 января, в регионе ожидается снег и дождь. В ночное и утреннее время может появиться туман и начаться налипание мокрого снега на проводах и ветках деревьев. Температура воздуха днем 0…+7, а ночью -5…+3 градуса. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду.