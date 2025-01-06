Донской Минтранс создаст закон об эвакуаторщиках после скандала с авто волонтера

Posted 6 января, 11:04
Published 6 января, 11:04
Modified 6 января, 11:06
Updated 6 января, 11:06
Жители Ростовской области массово жалуются на работу эвакуаторщиков. Самой распространенной проблемой является завышение цен. Работники устанавливают свой прайс и оказывают услугу не по фиксированной стоимости. Кроме того, эвакуатор сложно вызвать в моменты ЧС.
На данный момент в законодательстве нет нормативных актов, которые бы регулировали работу эвакуаторщиков. В связи с этим министр транспорта рассказала, что совместно с Законодательным Собранием Ростовской области было принято решение установить правила оказания услуг по эвакуации авто.
«Приняли решение совместно с Законодательным Собранием Ростовской области разработать предложения для изменения законодательства. Это поможет установить более понятные правила и обеспечить безопасные и качественные услуги по эвакуации автомобилей», — сообщила заместитель губернатора.
Ранее у перевозившего гумпомощь курского волонтера эвакуаторщики украли машину в Ростовской области. Водителя не просто обманули, но и избили. Подробнее о скандальном происшествии в материале RostovGazeta.