Донской Минтранс создаст закон об эвакуаторщиках после скандала с авто волонтера

На данный момент в законодательстве нет нормативных актов, которые бы регулировали работу эвакуаторщиков. В связи с этим министр транспорта рассказала, что совместно с Законодательным Собранием Ростовской области было принято решение установить правила оказания услуг по эвакуации авто.