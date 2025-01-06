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Posted 6 января, 11:04

Published 6 января, 11:04

Modified 6 января, 11:06

Updated 6 января, 11:06

Донской Минтранс создаст закон об эвакуаторщиках после скандала с авто волонтера

Донской Минтранс создаст закон об эвакуаторщиках после скандала с авто волонтера

6 января 2025, 11:04
Фото: 1MI. Донской Минтранс создаст закон об эвакуаторщиках после скандала с авто волонтера
В Ростовской области разработают законы, регулирующие работу специалистов по эвакуации автомобилей, сообщает региональное министерство транспорта в телеграм-канале.

Жители Ростовской области массово жалуются на работу эвакуаторщиков. Самой распространенной проблемой является завышение цен. Работники устанавливают свой прайс и оказывают услугу не по фиксированной стоимости. Кроме того, эвакуатор сложно вызвать в моменты ЧС.

На данный момент в законодательстве нет нормативных актов, которые бы регулировали работу эвакуаторщиков. В связи с этим министр транспорта рассказала, что совместно с Законодательным Собранием Ростовской области было принято решение установить правила оказания услуг по эвакуации авто.

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«Приняли решение совместно с Законодательным Собранием Ростовской области разработать предложения для изменения законодательства. Это поможет установить более понятные правила и обеспечить безопасные и качественные услуги по эвакуации автомобилей», — сообщила заместитель губернатора.

Ранее у перевозившего гумпомощь курского волонтера эвакуаторщики украли машину в Ростовской области. Водителя не просто обманули, но и избили. Подробнее о скандальном происшествии в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Эвакуация#Транспорт#Закон#Минтранспорта#Эвакуатор#Алена Беликова
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