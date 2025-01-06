Две аварии спровоцировали большую пробку на Малиновского в Ростове-на-Дону

Posted 6 января, 11:08
Published 6 января, 11:08
Modified 6 января, 11:10
Updated 6 января, 11:10
Две аварии произошли днем в понедельник, 6 января, на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Автомобили столкнулись фактически друг за другом примерно в 12.55 мск и 13.00 мск. Из-за ДТП на дороге начала расти пробка. Она начинается от улицы Правовой до Комсомольского сквера. Общая длина парализованного участка составляет 1,3 километра.
Добавим, что пробка продолжает увеличиваться. При возможности, водителям рекомендуется продумать маршрут так, чтобы не заезжать на улицу Малиновского.
Ранее волонтеру из Курска вернули микроавтобус, который увезли на эвакуаторе под донской столицей. Водителя обманули, избили и вымогали деньги.