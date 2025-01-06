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Posted 6 января, 11:08

Published 6 января, 11:08

Modified 6 января, 11:10

Updated 6 января, 11:10

Две аварии спровоцировали большую пробку на Малиновского в Ростове-на-Дону

Две аварии спровоцировали большую пробку на Малиновского в Ростове-на-Дону

6 января 2025, 11:08
Фото: 1MI. Две аварии спровоцировали большую пробку на Малиновского в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону улицу Малиновского сковал дорожный затор, который вызвали два ДТП, сообщает сервис «Яндекс Карты».

Две аварии произошли днем в понедельник, 6 января, на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Автомобили столкнулись фактически друг за другом примерно в 12.55 мск и 13.00 мск. Из-за ДТП на дороге начала расти пробка. Она начинается от улицы Правовой до Комсомольского сквера. Общая длина парализованного участка составляет 1,3 километра.

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Добавим, что пробка продолжает увеличиваться. При возможности, водителям рекомендуется продумать маршрут так, чтобы не заезжать на улицу Малиновского.

Ранее волонтеру из Курска вернули микроавтобус, который увезли на эвакуаторе под донской столицей. Водителя обманули, избили и вымогали деньги.

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