Две аварии спровоцировали большую пробку на Малиновского в Ростове-на-Дону

Две аварии произошли днем в понедельник, 6 января, на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Автомобили столкнулись фактически друг за другом примерно в 12.55 мск и 13.00 мск. Из-за ДТП на дороге начала расти пробка. Она начинается от улицы Правовой до Комсомольского сквера. Общая длина парализованного участка составляет 1,3 километра.