Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области перед Рождеством

Posted 6 января, 20:02
Published 6 января, 20:02
Modified 6 января, 20:04
Updated 6 января, 20:04
Согласно исследованию за 6 января 2025 года, в ЮФО, в том числе в районе Ростовской АЭС уровень дозы гамма-излучения за неделю никак не изменился. Он составляет 0,10 — 0,16 микрозиверт в час. Показатели соответствуют естественному радиационному фону.
Отметим, что максимально безопасным уровнем излучения для человеческого организма принято считать значения, не превышающие 0,20 микрозиверт в час.
Ранее стало известно, что через 14 лет на территории донского региона может появиться два энергоблока для новой атомной электростанции. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.
До этого Ростовская АЭС в пятый раз получила высокую оценку экспертов «Росэнергоатома».