Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области перед Рождеством

Согласно исследованию за 6 января 2025 года, в ЮФО, в том числе в районе Ростовской АЭС уровень дозы гамма-излучения за неделю никак не изменился. Он составляет 0,10 — 0,16 микрозиверт в час. Показатели соответствуют естественному радиационному фону.