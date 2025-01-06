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Posted 6 января, 20:02

Published 6 января, 20:02

Modified 6 января, 20:04

Updated 6 января, 20:04

Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области перед Рождеством

Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области перед Рождеством

6 января 2025, 20:02
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области перед Рождеством
Специалисты не обнаружили опасных загрязнений окружающей среды в сочельник, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Согласно исследованию за 6 января 2025 года, в ЮФО, в том числе в районе Ростовской АЭС уровень дозы гамма-излучения за неделю никак не изменился. Он составляет 0,10 — 0,16 микрозиверт в час. Показатели соответствуют естественному радиационному фону.

Отметим, что максимально безопасным уровнем излучения для человеческого организма принято считать значения, не превышающие 0,20 микрозиверт в час.

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Ранее стало известно, что через 14 лет на территории донского региона может появиться два энергоблока для новой атомной электростанции. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.

До этого Ростовская АЭС в пятый раз получила высокую оценку экспертов «Росэнергоатома».

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