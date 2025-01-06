rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 20:03

Published 6 января, 20:03

Modified 6 января, 20:05

Updated 6 января, 20:05

Итоги дня: в Ростовскую область врывается опасный вирус и аномальное тепло

Итоги дня: в Ростовскую область врывается опасный вирус и аномальное тепло

6 января 2025, 20:03
Фото: Шедеврум. Итоги дня: в Ростовскую область врывается опасный вирус и аномальное тепло
Аномальное тепло до +13 градусов придет в Ростовскую область, тем временем жители одного из поселков региона задыхаются из-за массового сжигания мертвых кур, а врач рассказал, когда в донском регионе может появиться опасный метапневмовирус.

Потепление до +13 градусов

Во вторник, 7 января, в некоторых районах Ростовской области ожидается снег, дождь и туман. Кроме того, мокрый снег может налипать на проводах и ветвях. В течение дня температура воздуха будет меняться от -5 до +7 градусов.

В среду, 8 января, после ночных заморозков появится гололед и изморозь. Днем воздух прогреется до +9, а ночью — охладится до -5 градусов.

В четверг, 9 января, местами пройдут ливни. Днем температура воздуха достигнет +13 градусов, а ночью — упадет до -2 градусов.

Добавим, что во все эти дни ветер будет юго-восточным до 14 метров в секунду.

Резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Полыхающие туши птиц

Сотрудники фермы «Алена» в поселке Дубравный Цимлянского района Ростовской области периодически сжигают сотни туш куриц. Трупов настолько много, что работники ходят по ним по время смены.

По словам местных жителей, предприятие таким образом уничтожает именно больных птиц. Кроме того, при сжигании мертвых куриц от фермы исходит огромное количество дыма, гари и мерзкий запах. Все это мешает людям нормально дышать.

Добавим, что жители поселка пытались разобраться с проблемой через правоохранительные органы, но им так никто и не помог.

Особо опасный птичий грипп может распространиться по Ростовской области
Узнать подробнее

Метапневмовирус

Последнее время в больницах Китая появляется все больше пациентов больных метапневмовирусом, который относится к группе РНК-вирусов. В их числе — корь, Эбола, COVID-19 и другие. Симптомы метапневмовируса схожи с обычным ОРВИ. При этом тяжелее всего болезнь переносят дети и старики, а также люди с ослабленным иммунитетом.

Добавим, что по мнению местного врача этот вирус не относится к числу тех, что способны вызвать эпидемию. В связи с этим болезнь вряд ли появится на территории Ростовской области.

Читайте также:
Жители Ростовской области задыхаются из-за массового сжигания мертвых курНеожиданное потепление до +8 градусов накроет Ростов-на-ДонуСтало известно, когда в Ростове-на-Дону похолодает до -1 градуса
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Погода#Дым#Неприятный запах#Температура воздуха#Потепление#Курица#Ферма#Итоги#Вирус#Итоги дня#Метапневмовирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика