Итоги дня: в Ростовскую область врывается опасный вирус и аномальное тепло

Последнее время в больницах Китая появляется все больше пациентов больных метапневмовирусом, который относится к группе РНК-вирусов. В их числе — корь, Эбола, COVID-19 и другие. Симптомы метапневмовируса схожи с обычным ОРВИ. При этом тяжелее всего болезнь переносят дети и старики, а также люди с ослабленным иммунитетом.