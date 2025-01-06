Итоги дня: в Ростовскую область врывается опасный вирус и аномальное тепло

Posted 6 января, 20:03
Published 6 января, 20:03
Modified 6 января, 20:05
Updated 6 января, 20:05
Во вторник, 7 января, в некоторых районах Ростовской области ожидается снег, дождь и туман. Кроме того, мокрый снег может налипать на проводах и ветвях. В течение дня температура воздуха будет меняться от -5 до +7 градусов.
В среду, 8 января, после ночных заморозков появится гололед и изморозь. Днем воздух прогреется до +9, а ночью — охладится до -5 градусов.
В четверг, 9 января, местами пройдут ливни. Днем температура воздуха достигнет +13 градусов, а ночью — упадет до -2 градусов.
Добавим, что во все эти дни ветер будет юго-восточным до 14 метров в секунду.
Сотрудники фермы «Алена» в поселке Дубравный Цимлянского района Ростовской области периодически сжигают сотни туш куриц. Трупов настолько много, что работники ходят по ним по время смены.
По словам местных жителей, предприятие таким образом уничтожает именно больных птиц. Кроме того, при сжигании мертвых куриц от фермы исходит огромное количество дыма, гари и мерзкий запах. Все это мешает людям нормально дышать.
Добавим, что жители поселка пытались разобраться с проблемой через правоохранительные органы, но им так никто и не помог.
Последнее время в больницах Китая появляется все больше пациентов больных метапневмовирусом, который относится к группе РНК-вирусов. В их числе — корь, Эбола, COVID-19 и другие. Симптомы метапневмовируса схожи с обычным ОРВИ. При этом тяжелее всего болезнь переносят дети и старики, а также люди с ослабленным иммунитетом.
Добавим, что по мнению местного врача этот вирус не относится к числу тех, что способны вызвать эпидемию. В связи с этим болезнь вряд ли появится на территории Ростовской области.