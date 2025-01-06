Общественник Махмудов рассказал, на что вырастут цены в январе в Ростовской области

«Например, в ближайшем к нам Краснодарском крае стоимость проезда в общественном транспорте возросла. Поездка на троллейбусе там обходится уже в 50 рублей. Полагаю, что в феврале и в Ростове могут увеличить стоимость проезда, выйдя примерно на эти величины. С 1-го декабря же повысили проезд от Ростова до Батайска», — резюмирует собеседник.