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Posted 6 января, 20:03

Published 6 января, 20:03

Modified 6 января, 20:05

Updated 6 января, 20:05

Почему январь — это лучший месяц для крупных покупок ростовчан

Общественник Махмудов рассказал, на что вырастут цены в январе в Ростовской области

6 января 2025, 20:03
Фото: 1MI. Почему январь — это лучший месяц для крупных покупок ростовчан
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Эксклюзив
Январь, по крайней мере до 20-х чисел, является оптимальным месяцем для совершения крупных приобретений. И неважно, будет это недвижимость, дорогая техника или машина. Покупка таких товаров в первый месяц года обычно получается выгодной, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Собеседник рассказывает, что в конце года в магазинах чаще всего наблюдаются различные акции со скидками. Делается это для того, чтобы компании реализовали свой товар и получили максимальную прибыль.

«Из практики, в начале года практически не бывает роста цен, за редкими исключениями. Поэтому если ростовчане планируют совершить какую-то крупную покупку, то январь для этого самое удачное время. Человек ничего не потеряет, и, возможно, даже наоборот — удастся сэкономить», — отмечает Владислав Махмудов.

Спикер уверен, что цены на продукты будут расти, но не раньше 25 января или начала февраля.

«На продукты питания, которые были приобретены по ценам конца 2024 года, роста стоимости не предвидится, пока не будет продана партия. Иначе это считается необоснованным обогащением. Однако на некоторые группы продуктов, которые распродали в декабре 2024 года, и торговые сети уже закупили их по январской стоимости, цена может незначительно подрасти», — объясняет собеседник.
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Ожидает эксперт и повышение стоимости проезда в общественном транспорте в Ростове.

«Например, в ближайшем к нам Краснодарском крае стоимость проезда в общественном транспорте возросла. Поездка на троллейбусе там обходится уже в 50 рублей. Полагаю, что в феврале и в Ростове могут увеличить стоимость проезда, выйдя примерно на эти величины. С 1-го декабря же повысили проезд от Ростова до Батайска», — резюмирует собеседник.

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