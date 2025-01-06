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Posted 6 января, 08:57

Published 6 января, 08:57

Modified 6 января, 08:59

Updated 6 января, 08:59

Особо опасный птичий грипп может распространиться по Ростовской области

Особо опасный птичий грипп может распространиться по Ростовской области

6 января 2025, 08:57
Фото: 1MI. Особо опасный птичий грипп может распространиться по Ростовской области
Сотрудники МЧС Ростовской области предупредили о возможном возникновении новых очагов особо опасных острых инфекционных болезней птиц. Информация опубликована на сайте ведомства.

Напомним, что в Ростовской области был обнаружен вирус гриппа птиц. Вспышка произошла 1 января в Цимлянском районе.

В понедельник, 6 января, жителей Ростовской области предупредили о биологической опасности. Дело в том, что появилась вероятность образования дополнительных очагов птичьего гриппа в некоторых районах региона.

Инфекционная болезнь может распространиться в районах, которые граничат с Цимлянским: Волгодонский, Морозовский, Тацинский и Константиновский.

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Добавим, что для профилактики и предотвращения заражения рекомендуется соблюдать гигиену, исключить контакты с некоторыми живыми и тем более с мертвыми птицами, а также питаться только проверенным мясом птиц и яйцами.

Ранее в Минздраве сообщили о вирусе, угрожающем детям и старикам в Ростовской области.

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