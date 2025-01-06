Особо опасный птичий грипп может распространиться по Ростовской области

Posted 6 января, 08:57
Published 6 января, 08:57
Modified 6 января, 08:59
Updated 6 января, 08:59
Напомним, что в Ростовской области был обнаружен вирус гриппа птиц. Вспышка произошла 1 января в Цимлянском районе.
В понедельник, 6 января, жителей Ростовской области предупредили о биологической опасности. Дело в том, что появилась вероятность образования дополнительных очагов птичьего гриппа в некоторых районах региона.
Инфекционная болезнь может распространиться в районах, которые граничат с Цимлянским: Волгодонский, Морозовский, Тацинский и Константиновский.
Добавим, что для профилактики и предотвращения заражения рекомендуется соблюдать гигиену, исключить контакты с некоторыми живыми и тем более с мертвыми птицами, а также питаться только проверенным мясом птиц и яйцами.
Ранее в Минздраве сообщили о вирусе, угрожающем детям и старикам в Ростовской области.