Регоператор хочет отсудить у Новочеркасска более 1 миллиона рублей

Добавим, что «ЭКОГРАД-Н» занимается организацией деятельности по обращению с ТКО, сбором и транспортировкой строительных и крупногабаритных отходов, а также организацией раздельного сбора отходов. В 2017 году компания подписала соглашение по уборке ТКО с министерством ЖКХ Ростовской области сроком на 10 лет и тогда же получила статус регионального оператора.