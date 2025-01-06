Регоператор хочет отсудить у Новочеркасска более 1 миллиона рублей

Posted 6 января, 09:15
Published 6 января, 09:15
Modified 6 января, 09:18
Updated 6 января, 09:18
В Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от ООО «ЭКОГРАД-Н» в отношении администрации Новочеркасска. К сожалению, предмет судебного разбирательства неизвестен, так как заявление еще не принято в производство. Однако на сайте указано, что регоператор планирует отсудить у городской управы около 1,2 миллиона рублей.
Добавим, что «ЭКОГРАД-Н» занимается организацией деятельности по обращению с ТКО, сбором и транспортировкой строительных и крупногабаритных отходов, а также организацией раздельного сбора отходов. В 2017 году компания подписала соглашение по уборке ТКО с министерством ЖКХ Ростовской области сроком на 10 лет и тогда же получила статус регионального оператора.
Ранее суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом.