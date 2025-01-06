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Posted 6 января, 09:15

Published 6 января, 09:15

Modified 6 января, 09:18

Updated 6 января, 09:18

Регоператор «ЭКОГРАД-Н» хочет отсудить у Новочеркасска более 1 миллиона рублей

Регоператор хочет отсудить у Новочеркасска более 1 миллиона рублей

6 января 2025, 09:15
Фото: 1MI. Регоператор «ЭКОГРАД-Н» хочет отсудить у Новочеркасска более 1 миллиона рублей
Региональный оператор «ЭКОГРАД-Н» подал в суд на администрацию Новочеркасска. Сведения опубликованы в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

В Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от ООО «ЭКОГРАД-Н» в отношении администрации Новочеркасска. К сожалению, предмет судебного разбирательства неизвестен, так как заявление еще не принято в производство. Однако на сайте указано, что регоператор планирует отсудить у городской управы около 1,2 миллиона рублей.

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Добавим, что «ЭКОГРАД-Н» занимается организацией деятельности по обращению с ТКО, сбором и транспортировкой строительных и крупногабаритных отходов, а также организацией раздельного сбора отходов. В 2017 году компания подписала соглашение по уборке ТКО с министерством ЖКХ Ростовской области сроком на 10 лет и тогда же получила статус регионального оператора.

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