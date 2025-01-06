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Posted 6 января, 07:20

Published 6 января, 07:20

Modified 6 января, 07:22

Updated 6 января, 07:22

Резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

Резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

6 января 2025, 07:20
Фото: 1MI. Резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростове-на-Дону
На этой неделе в Ростове-на-Дону неожиданно потеплеет. Температура воздуха поднимется с -10 до +10 градусов Цельсия, информируют синоптики.

Во вторник, 7 января, в городе пройдет небольшой дождь со снегом. Днем температура воздуха поднимется до +6 градусов, а ночью — опустится до -2 градусов. Ветер южный до 5 метров в секунду. За день выпадет до 0,2 миллиметра осадков.

В среду, 8 января, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Утром и днем потеплеет до +7 градусов, а вечером и ночью похолодает до -1 градуса Цельсия. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.

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А вот четверг, 9 января, воздух прогреется еще сильнее. Днем столбики термометров покажут до +10 градусов, а ночью — до +3 градусов. Ветер юго-западный 7 метров в секунду.

До этого метеорологи рассказали, что морозы до -11 градусов ударят в Ростовской области в Рождество.

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