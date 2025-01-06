Резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

Во вторник, 7 января, в городе пройдет небольшой дождь со снегом. Днем температура воздуха поднимется до +6 градусов, а ночью — опустится до -2 градусов. Ветер южный до 5 метров в секунду. За день выпадет до 0,2 миллиметра осадков.